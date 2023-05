Quentin Tarantino revela primeros detalles sobre su última cinta y la compara con Taxi Driver

Quentin Tarantino está decidido a dejar atrás su carrera como director para dedicarse a su familia y otras pasiones, como la literatura y los análisis cinematográficos, pero no piensa alejarse sin antes entregar una última cinta que definirá su legado en la gran pantalla. Después de mucha incertidumbre sobre sus opciones, hace tiempo él mismo confirmó que su última obra será algo enteramente nuevo y no una secuela de algún título conocido. El creador reveló que The Movie Critic será el título del proyecto y ahora dio a conocer más detalles sobre la historia que volverá a tratar el tema de la industria en Hollywood.

El estilo de Tarantino estuvo claro desde sus primeros trabajos y aunque en principio generó mucha controversia entre los especialistas y el público más conservador, pronto se convirtió en uno de los creadores más famosos y respetados de la industria. Lo que le da un toque especial a su obra es que él es un gran cinéfilo y conocedor de la historia del cine, por lo que sus películas están llenas de referencias y homenajes, aunque algunos lo tomen como un acto más cercano al robo que otra cosa. A pesar de su gusto y conocimiento por el tema, el director no le había dedicado uno de sus guiones hasta Había una vez en... Hollywood - 94%.

La película protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie nos cuenta la historia de un actor que no logró despegar en la industria como se esperaba y su doble de riesgo que se quedó sin empleo fijo por los rumores de que asesinó a su esposa. Aunque estos personajes sólo están inspirados en varias figuras de la época, Tarantino sí pone nombres de la vida real para hacer un retrato fiel de 1969, cuando Hollywood sufrió una de sus sacudidas morales más fuertes con el inesperado asesinato de Sharon Tate, quien estaba muy cerca de dar a luz.

Al igual que Bastardos Sin Gloria - 88%, esta película de Tarantino también se toma sus libertades con los hechos históricos reales, pero eso se vuelve irrelevante porque el mensaje tiene que ver más con el legado dentro de la industria y lo difícil que es mantenerse ante los constantes cambios en las tendencias del cine y la televisión. Entre la crítica y el elogio, el director se enfocó mucho en la carga emocional de ser actor y la extraña responsabilidad que se siente cuando alguien es considerado una promesa dentro del medio y luego ese futuro no se cumple. De igual forma, la historia no deja de lado el contexto social que cambió a Estados Unidos para siempre con la revelación del culto Manson.

Había una vez en... Hollywood fue todo un éxito que el público adoró y la propia industria respetó, y ante esta comodidad, no es extraño que Tarantino quiera finalmente despedirse abordando el tema nuevamente, aunque ahora desde un ángulo más familiar: el de quien observa y analiza esas grandes películas que forman generaciones enteras. En una reciente entrevista con Deadline, el también guionista reveló algunos detalles sobre su último trabajo que, según explica, entrará en pre-pre-producción el próximo mes de junio y podría compararse con Taxi Driver - 98%.

Todas las demás cosas eran demasiado obscenas para leer, pero luego estaba esta revista porno que tenía una página de películas realmente interesante. Escribía sobre películas convencionales y era el crítico de segunda línea. Creo que era un muy buen crítico. Era realmente cínico. Sus críticas eran un cruce entre los primeros años de Howard Stern y lo que Travis Bickle podría ser si fuera un crítico de cine. Piensa en las entradas del diario de Travis.

Pero el crítico de revistas porno era muy, muy divertido. Era muy grosero, ya sabes. Maldecía. Usaba insultos raciales. Pero su mierda era muy divertida. Era increíblemente grosero. Escribía como si tuviera 55 años, pero estaba entre principios y mediados de los 30. Murió en sus treinta. No estuvo claro por un tiempo, pero ahora he investigado un poco más y creo que fueron complicaciones debido al alcoholismo.

Para cumplir con esta visión, el director comenzará a buscar a un actor norteamericano de entre 30 y 35 años, y promete que será con una figura con la que no ha trabajado antes, pues quiere crear una nueva alianza con alguien prometedor de esta generación. Lo que sí dejó muy claro es que se tratará de una figura estadounidense porque no quiere acudir a británicos o australianos que puedan aparentar el acento. Para Tarantino, The Movie Critic realmente hablará sobre un hombre increíblemente talentoso que vivió muchas experiencias, pero nunca encontró la fama y murió joven.

