Spider-Man: Across the Spider-Verse | Primeras reacciones dicen que es tan buena o incluso mejor que su predecesora

Spider-Man: Across the Spider-Verse llegará a las salas de cine la próxima semana y los fanáticos del icónico personaje de Marvel ya están más que listos para ver esta nueva aventura de Miles Morales a través del multiverso. Across the Spider-Verse llega como una secuela directa de Spider-Man: Un Nuevo Universo - 100% (Into the Spider-Verse), la aclamada entrega de 2018 que revolucionó la animación. Es una de las cintas más esperadas del año y de acuerdo con las primeras reacciones de la crítica, el público no quedará decepcionado.

Across the Spider-Verse tiene un estreno programado para el 1 de junio, y las reacciones tempranas de la crítica dicen que esta nueva entrega es una digna sucesora de Into the Spider-Verse, cinta ganadora del Premio de la Academia. Across the Spider-Verse es dirigida por Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson, a partir de un guion de Phil Lord , Christopher Miller y David Callaham, y es producida por Columbia Pictures y Sony Pictures Animation en asociación con Marvel.

La película está basada en el icónico personaje de Marvel Comics, Miles Morales/Spider-Man, y trae de regreso a otros personajes importantes como Gwen Stacy/Spider-Gwen, Peter B. Parker/Spider-Man, junto con muchas otras versiones de Spider-Man provenientes de otros universos. Shameik Moore repite su papel como Miles Morales y Hailee Steinfeld como Gwen Stacy.

A principios de mayo se reveló que Across the Spider-Verse tiene una duración de 2 horas con 20 minutos, y por supuesto que los fanáticos quedaron encantados con esta noticia. La sinopsis oficial de la cinta dice los siguiente (via Sony):

Miles Morales regresa para el próximo capítulo de la saga ganadora del Oscar Spider-Verse, una aventura épica que transportará al amigable vecino de Brooklyn, Spider-Man, a través del Multiverso para unir fuerzas con Gwen Stacy y un nuevo equipo de Spider-Gente, para enfrentarse a un villano más poderoso que cualquier otro que hayan conocido.

Te dejamos algunas reacciones destacadas de la crítica a continuación:

Across the #SpiderVerse es simplemente un logro increíble. Es impresionante, pero también una historia sin terminar al final. Visualmente, es un logro impresionante. Es todo lo que un fanático de #SpiderMan podría pedir y mucho más. Tan buena que cuesta creer que exista.

Across the #SpiderVerse is simply an incredible accomplishment. It’s stunning but also very much an unfinished story by its end.



Visually, it’s such a stunning achievement. It’s everything a #SpiderMan fan could ask for and much more.



So good, it’s hard to believe it exists. pic.twitter.com/HLtQwQw8LB — BD (@BrandonDavisBD) May 25, 2023

¡#SpiderManAcrossTheSpiderVerse está a la altura de las expectativas en todas las formas imaginables! Miles Morales brilla absolutamente en su segunda aventura cinematográfica de Marvel. Gwen Stacy también ocupa su lugar a la cabeza de esta mesa. Toneladas de corazón en exhibición en cada rincón de esta.

#SpiderManAcrossTheSpiderVerse lives up to the hype in every conceivable way!



Miles Morales absolutely shines in his second Marvel movie adventure. Gwen Stacy takes her place at the head of this table too. Tons of heart on display in every corner of this one. pic.twitter.com/7SFbpOqhKA — Aaron Perine (@SumitLakeHornet) May 25, 2023

#AcrossTheSpiderVerse es otro hito más para la animación. Sí, es hermosa y visualmente alucinante, pero esta secuela supera a la primera porque siempre pone a Miles y su familia al frente y al centro. Spider-Gwen también se adentra con razón en el centro de atención, siendo coprotagonista de la película.

#AcrossTheSpiderVerse is yet another milestone for animation. Yes it's gorgeous & visually mind-blowing, but this sequel surpasses the first for always putting Miles AND his family front and center.



Spider-Gwen also rightfully steps deeper into the spotlight, co-owning the film. pic.twitter.com/maYL97vAeg — Andrew J. Salazar (@AndrewJ626) May 25, 2023

#SpiderManAcrossTheSpiderVerse es una película IMPRESCINDIBLE. Todo lo que te encantó del primer Spider-Verse está aquí, incluso mejor en ciertos aspectos de la película. Gran acción, animación fenomenal, elenco, hay tantas maneras en que puedo decir que esta película es increíble en un tweet.

#SpiderManAcrossTheSpiderVerse is a MUST-SEE movie.



Everything you loved about the first Spider-Verse is here, if not even better in certain aspects of the film.



Great action, phenomenal animation, cast, there's only so many ways I can say this movie is awesome in one tweet.… pic.twitter.com/TSl5IbNDke — Rey (@ReyGGTV) May 25, 2023

Spider-Man: Into The Spider-Verse elevó el listón con su estilo de animación único y su forma de contar historias. Las mentes quedaron atónitas cuando se lanzó y los fanáticos pensaron que no había forma de que pudiera superarse. Piensa otra vez. #SpiderManAcrossTheSpiderVerse sube su propio listón, lo cual parecía imposible.

Spider-Man: Into The Spider-Verse raised the bar with its unique animation style & way of storytelling. Minds were blown when it was released & fans thought there was no way it could be topped. Think again. #SpiderManAcrossTheSpiderVerse raises its own bar which seemed impossible pic.twitter.com/F1Tay5Aif6 — Tessa Smith - Mama's Geeky (@MamasGeeky) May 25, 2023

SPIDER-MAN: Across the Spider-Verse no es sorprendentemente genial. Es una historia más amplia, extendida a lo largo de esta película y la siguiente, pero todavía se trata de Miles que solo quiere ser aceptado por quien es. (Hay *muchas* personas araña en esta película). Me reí a carcajadas como 8 veces.

SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE is not surprisingly terrific. It’s a bigger story, spread out over this movie and next, but it’s still about Miles just wanting to be accepted for who he is. (There are *a lot* of Spider-People in this movie.) I laughed out loud like 8 times — Mike Ryan (@mikeryan) May 25, 2023

