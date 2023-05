Rápidos y Furiosos 10: Michelle Rodriguez es criticada por decir que Marvel hace películas repetitivas

El cine de superhéroes en general, como muchos de los géneros cinematográficos, tiene ciertos clichés, lugares comunes, y temas que se repiten una y otra vez. A veces escuchamos a críticos, cineastas o actores criticar a Marvel y DC por lo repetitivo de sus historias, pero tal vez es una acusación injusta, porque lo mismo podría decirse de la mayoría de géneros de cine, la diferencia es que los superhéroes son muy abundantes en la actualidad. Michelle Rodríguez, una de las protagonistas de la saga Rápidos y Furiosos, cuya décima entrega acaba de llegar a los cines hace poco, ahora está siendo criticada porque en una entrevista menospreció a Marvel por no innovar.

Dado que ella misma forma parte de una saga que es bastante repetitiva y que consiste en carreras de autos, persecuciones, explosiones, y discursos sobre la fe y la familia, no parece la más adecuada para decir que Marvel hace películas repetitivas. Cuando Martin Scorsese lanzó su acertada crítica al panorama actual de la exhibición cinematográfica, dominada por los superhéroes, los fans enfurecieron, pero no tenían forma de burlarse de uno de los grandes cineastas del último medio siglo.

Con Rodriguez, las cosas son diferentes. En una entrevista realizada en 2022, pero que ha resurgido en TikTok y en Twitter podemos ver a la también actriz de Calabozos y Dragones: Honor Entre Ladrones - 89% diciendo “¿A dónde puedes ir?, ¿cuántas películas de Marvel más pueden hacer?, es como, vamos chicos, en algún momento debemos innovar con esto”.

Las respuestas de los fans no se hicieron esperar:

Sé muy bien que ella no dijo esta tontería con la película 600 de Rápidos y Furiosos. Simplemente sé que estás mintiendo.

Michelle Rodríguez realmente dijo ‘¿cuántas películas de Marvel puedes hacer?’ mientras forma parte de una franquicia de una sola película que tiene 12 películas con la misma trama.

Que Michelle Rodríguez critique a las películas de Marvel es lo más divertido que he visto en todo el día. Rápidos y Furiosos debería haber terminado hace mucho tiempo, en este punto ni siquiera tiene sentido, pero quién se lo va a decir.

La tonta de Michelle Rodríguez diciendo que hay demasiadas películas de Marvel y que deben ser innovadoras es una estupidez. ¿Cuántas películas de carreras callejeras puedes hacer?

Michelle Rodriguez preguntando cuántas películas de Marvel pueden hacer es muy divertido e irónico para mí porque ella ha hecho exactamente la misma película 10 veces.

Michelle Rodriguez: ‘estoy tan cansada de las películas de Marvel’. Estás cansada de que no te pidan que te unas al MCU. Has estado en una franquicia que ha estado funcionando durante 25 años y se les acabaron las buenas ideas desde la segunda película.

Tanto Rápidos y Furiosos como el Universo Cinematográfico (UCM) de Marvel comparten un enfoque en la acción y la emoción. Ambas franquicias ofrecen secuencias de acción espectaculares y emocionantes, llenas de adrenalina y momentos de alto riesgo. Sin embargo, mientras que Rápidos y Furiosos se centra en las carreras de autos y las hazañas audaces de sus protagonistas, el UCM se basa en superhéroes y villanos con habilidades sobrehumanas. Esta diferencia temática es fundamental y marca la divergencia en el tono y estilo de cada franquicia.

Otra diferencia clave radica en la estructura narrativa. El UCM ha construido un extenso universo interconectado a lo largo de numerosas películas y series, con más de 30 largometrajes y series de televisión. Por otro lado, Rápidos y Furiosos ha evolucionado a partir de una historia más lineal y se ha centrado en ampliar su universo con personajes secundarios recurrentes y tramas adicionales. Por el momento sólo cuenta con un spin-off, Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw - 83%, y la saga principal, que llega hasta Rápidos Y Furiosos 10 - 65%.

En términos de éxito comercial, tanto Rápidos y Furiosos como el UCM han demostrado ser enormemente lucrativos. Ambas franquicias han recaudado miles de millones de dólares en taquilla y han ganado una base de fanáticos leales en todo el mundo. Sin embargo, el UCM ha logrado una mayor resonancia cultural y crítica.

