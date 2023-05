Barbie: Margot Robbie quería a Gal Gadot en la película porque es "imposiblemente hermosa" y tiene mucha "energía Barbie"

La adaptación de Barbie es una de las propuestas más esperadas del 2023, y considerando el tiempo que tomó en levantar vuelo se podría decir que muchos llevan años esperando el resultado. Aunque todavía no conocemos todos los detalles, el elenco y el crew han elogiado en diversas ocasiones el guion de Greta Gerwig y Noah Baumbach, lo que de alguna manera sólo ayuda a generar expectativas más altas. Uno de los puntos más fuertes es su elenco, encabezado por Margot Robbie, quien está contenta con el resultado, pero admite que tenía intenciones de incluir a otras celebridades como Gal Gadot.

Aunque Barbie es un personaje que cuenta con muchas películas y series animadas, su live action parecía condenando al limbo, pues los creativos no sabían muy bien qué hacer con el legado de la famosa muñeca. Amy Schumer y Anne Hathaway lo intentaron, pero fue la llegada de Greta Gerwig, tras el éxito de Lady Bird - 97% y Mujercitas - 94%, lo que finalmente movilizó las cosas. Casi de inmediato se dijo que su guion era sencillamente estupendo y que sería increíblemente novedoso, divertido y profundo. Ryan Gosling comentó hace tiempo que era el mejor guion que había leído en su carrera y Robbie aseguró que era tan bueno que temía que la cinta nunca pudiera hacerse.

Las cosas resultaron bien y la cinta promete hacerle justicia a la figura de Barbie y esa marca que deja en varias generaciones a las que enseña que pueden logar sus objetivos en vez de limitarse a jugar a la casita. La película se estrenará el próximo 21 de julio y se cree que será uno de los grandes éxitos del verano, dominando la taquilla a pesar de otras ofertas igual de relevantes y poderosas como Oppenheimer. El público está encantado con los primeros adelantos, y además de querer ver a Barbie y Ken en acción, todos están listos para ver las otras versiones de estos personajes.

En la película veremos distintas Barbies que representan los diversos oficios que ha desempeñado la muñeca a lo largo de los años, pero en vez de poner a Robbie en todos los casos, se decidió traer distintas actrices como Nicola Coughlan , Emma Mackey, Ritu Arya, Alexandra Shipp, Kate McKinnon, Hari Nef, Issa Rae, Sharon Rooney y hasta Dua Lipa. De igual forma, tendremos distintos Ken con actores como John Cena, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans y Kingsley Ben-Adir, entre otros. Los verdaderos conocedores del canon reconocerán a Michael Cera como Allan y Emerald Fennell como Midge, pero también podemos esperar personajes nuevos que corresponden al mundo real que claramente es cruel y extraño para la muñeca y que están representados por intérpretes como Will Ferrell y America Ferrera.

Este elenco tan completo es una de las razones más importantes para ver la película y encontrar referencias a todas las propuestas que se han creado bajo la línea de Barbie en Mattel, pero a pesar de esto, no sorprende saber que no se logaron concretar algunas apariciones que tanto Gerwig como Robbie tenían planeadas. En una reciente entrevista con Vogue, la intérprete habló desde su lugar como protagonista de Barbie, pero también como productora de la cinta que tuvo cierto control creativo sobre la adaptación.

Según Robbie, ella y Gerwig buscaron intérpretes que tuvieran "energía Barbie", lo que para ellas era la mezcla de belleza y una cierta exuberancia, virtudes que ambas vieron claramente en Gal Gadot, más conocida por Mujer Maravilla - 92% y Mujer Maravilla 1984 - 76%:

Gal Gadot es "energía Barbie". Porque Gal Gadot es tan imposiblemente hermosa, pero no la odias por ser tan hermosa, porque es tan genuinamente sincera y tan apasionadamente amable que es casi boba. Es como justo antes de ser boba.

Aunque las dos estaban de acuerdo con Gadot, la actriz no pudo involucrarse en la cinta porque no estaba disponible, aunque ni la protagonista ni la directora aclaran qué tanto avanzaron las conversaciones con ella si es que las tuvieron en primer lugar. Todos pueden confirmar que Gal Gadot es increíblemente bella y es una de las actrices más queridas de la industria, pero su ausencia en Barbie no necesariamente dejó un vacío, pues el extenso elenco demuestra que había otras alternativas igual de fuertes que sí terminaron en la producción y seguramente el resultado será mejor de lo esperado.

