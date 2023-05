The Witcher: showrunner justifica recasting de Geralt de Rivia

Son tiempos de confusión para los fans de The Witcher - 100%, la serie de Netflix que inició más o menos bien pero con el tiempo ha provocado más decepciones que alegría. La noticia de la salida de Henry Cavill, anunciada en octubre del año pasado, tomó por sorpresa a los seguidores de Geralt de Rivia, quienes todavía continúan asimilando el futuro inevitable. Lauren Hissrich, showrunner de la serie, se entrevista con Total Film para hablar sobre el adiós a Cavill y la llegada de Liam Hemsworth.

The Witcher, basada en las novelas de fantasía de Andrzej Sapkowski , nos presenta la vida de Geralt de Rivia, un cazador de monstruos solitario en un mundo lleno de criaturas sobrenaturales, reinos en guerra y políticas turbulentas. Geralt se embarca en una serie de aventuras mientras lucha por encontrar su lugar en un mundo donde los humanos, elfos y criaturas mágicas están destinados a coexistir, y donde su destino se entrelaza con el de una poderosa hechicera y una joven princesa con un secreto peligroso.

Henry Cavill ya había sido asimilado como Geralt de Rivia por todo los fans de la serie, incluso por el propio Sapkowski. El actor británico demostró una y otra vez su amor por el mundo de The Witcher a través de su compromiso con la serie, su pasión por los libros y los videojuegos de CD Projekt RED. Por desgracia, algunos rumores sostiene que la visión de Henry jamás se compaginó con la de los guionistas y la showrunner, por lo que decidió marcharse. Hissrich declara que pensaron en cancelar la serie, llegando a la conclusión de que no es necesario, y que todavía hay mucho The Witcher para contar en el formato de la pantalla chica:

Era hora de que él siguiera adelante con su vida. Creo que todos hemos estado de luto por esto a nuestra manera. Tuvimos la opción de que Geralt saliera y terminara la serie. [Pero] eso no es algo que estábamos dispuestos a hacer. Quedan demasiadas historias por contar. Si reemplazáramos a Geralt con otro Witcher, nos estaríamos alejando por completo de los libros, y tampoco creo que eso lo que todos quieren. Estamos entusiasmados con la llegada de Liam. Tiene enormes zapatos que llenar, pero también tiene mucha energía y mucha emoción por ello. Obviamente es un capítulo completamente nuevo para nosotros. Y hay muchas cosas involucradas. Pero al final del día amamos lo que estamos haciendo y vamos a seguir adelante.

The Witcher llegó a Netflix a finales de 2019 y rápidamente se hizo de una sólida base de fans gracias a la famosa saga de libros y a los ambiciosos videojuegos desarrollados por CD Projekt Red, incluso el propio Henry Cavill conoció al brujo a través de The Witcher 3: Wild Hunt y fue por esta adaptación interactiva que le pidió a la showrunner el papel principal en la aventura para la pantalla chica… por supuesto que la gente de Netflix no pudo resistirse a los encantos de Henry y Geralt no tardó en poseer un rostro verdadero. Pero los cambios llegaron rápidos. La primera temporada es una adaptación mayormente fiel, sin embargo, en la segunda notamos una desviación rotunda a los eventos narrados en las novelas, los fans comenzaron a perder la esperanza y The Witcher: El Origen de la Sangre - 43% terminó destrozando cualquier atisbo de buena fe.

Las declaraciones de Beau DeMayo el año pasado a través de Instagram, antiguo guionista de la serie, desataron muy severas críticas hacia Lauren Hissrich, condenando las decisiones creativas y culpando a la showrunner por “perder” a Henry:

He estado en una serie, The Witcher, donde a algunos de los escritores no les gustaban o les disgustaban activamente los libros y los videojuegos (incluso se burlaban del material de origen). Es una receta para el desastre y la mala moral. El fandom como prueba de fuego comprueba los egos y hace que todas las largas noches valgan la pena. Tienes que respetar el trabajo antes de que se te permita agregar algo a su legado.

La tercera temporada de The Witcher, la última con Henry Cavill, llegará a la plataforma de Netflix el 29 de junio.

