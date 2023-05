The Idol y Euphoria suceden en el mismo universo, confirma el showrunner Sam Levinson

Aunque The Idol, la nueva serie dramática de televisión creada por Sam Levinson para HBO, aún no ha sido estrenada, ya está causando revuelo en redes sociales por un montón de razones. El show es protagonizado por Lily-Rose Depp y Abel Tesfaye (The Weeknd), junto a un elenco que incluye a Troye Sivan, Suzanna Son, Jane Adams, Moses Sumney, Dan Levy, Jennie, Eli Roth, Rachel Sennott, Hank Azaria, y más estrellas. En noviembre del año pasado, HBO reveló la sinopsis oficial de The Idol:

The Idol, ambientada en el contexto de la industria de la música, se centra en un gurú de la autoayuda y líder de un culto moderno (The Weeknd), que desarrolla una relación complicada con un ídolo del pop en ascenso (Lily-Rose Depp).

Ahora, ha llegado nueva información sobre The Idol que está dejando a los fanáticos sin palabras. La serie fue ideada por Levinson, también conocido por ser el creador del exitoso programa de HBO, Euphoria. De acuerdo con un reporte reciente de Pop Crave (via Hypebae), el famoso showrunner confirmó en el Festival de Cine de Cannes 2023 que Euphoria y The Idol suceden en el mismo universo. Además, se informó que Maddy Pérez, personaje de Euphoria interpretado por Alexa Demie, hará una aparición en The Idol.

The Idol debutó recientemente con sus dos primeros episodios en Cannes 2023, y si bien recibió una ovación de pie de cinco minutos, también obtuvo críticas mixtas por su explícito contenido sexual. Tras la proyección en el prestigioso festival, The Idol ha sido fuente de controversia y su trama ha sido llamada superficial, explotadora y pornográfica; un mero pretexto para mostrar a los protagonistas en situaciones sexuales. Durante una conferencia de prensa reciente (via Indiewire), Levinson salió en defensa del show:

Sabemos que estamos haciendo un programa que es provocativo. No ignoramos eso, pero es extraño, porque cuando mi esposa me leyó el artículo, le dije: ‘Creo que estamos a punto de tener la serie más grande del verano’. En cuanto a los detalles de lo que contenía, me pareció completamente extraño. Pero sé quién soy. La gente puede escribir lo que quiera. Si tuviera una pequeña objeción, es que omitieron intencionalmente todo lo que no se ajustaba a su narrativa. Pero creo que hemos visto mucho de eso últimamente.

Las primeras críticas a The Idol han dejado su calificación por los suelos, y muchos piensan que este nuevo título para la televisión no alcanzará el éxito que Euphoria ha conseguido a lo largo de dos temporadas. The Idol se estrena en el servicio de streaming de HBO el 4 de junio.