Adiós, Netflix: plataforma comienza a cobrar por cuentas compartidas

Los más jóvenes de ustedes no lo recordarán, pero hubo un momento en el que sólo Netflix te ofrecía toda clase de películas y series originales y clásicas. Luego, la guerra del streaming comenzó, y ahora hay una docena de plataformas y cada una con reglas cada vez más estrictas y catálogos más limitados. La hora le llegó a quienes compartían su cuenta de esta marca, pues a partir de hoy comenzarán a cobrar por perfiles extra.

A través de un comunicado, Netflix reveló que comenzará a cobrar $69 MXN por cada perfil que use alguien que no vive contigo. Es decir, a partir de ahora, la compañía restringirá los visionados sólo a los miembros que compartan un mismo hogar. Esta es la polémica estrategia que probaron hace un año para ver si conseguía reducir el número de cuentas compartidas y finalmente se aplicará a territorios enteros.

La decisión rápidamente se ganó la atención del público y “Adiós Netflix” se volvió tendencia en respuesta a la medida. Tal parece, los suscriptores no están de acuerdo en pagar de más por los llamados “miembros extra”. Habrá que ver qué tanto se traduce en pérdidas de usuarios o si la plataforma logra mantener a una buena parte de su audiencia incluso bajo esta tarifa.

Netflix es el servicios más grande del mercado, y así se ganó el apodo del Gigante del streaming, y cuenta con shows que han dominado la conversación por temporadas completas. Por ejemplo, en el 2022, pese a arrancar con pérdidas considerables, la cuarta temporada de Stranger Things - 98%, Dahmer - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer - 65% y Merlina - 69% fueron de los títulos televisivos más populares del verano y otoño.

Notablemente, mayo ha sido uno de los meses más flojos para su catálogo. Luego del fiasco de La reina Cleopatra - 7%, que fue vapuleada por la crítica y el público, apenas pudieron levantar con La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton - 89%. Pero fuera de ella, han fallado en causar el mismo impacto que los programas ya mencionados en lo que va del 2023. Con la huelga de guionistas, habrá que ver si con entregas un poco más esperadas junio les sonríe pese a esta nueva medida.

La plataforma no tendrá poca competencia. Con HBO Max siendo la consentida del público desde The Last of Us - 97% y La casa del dragón - 91% y con Disney preparando el estreno de dos series más de Marvel antes de concluir el año, así como Prime Video guardándose el primer spin-off de The Boys - 85% y los nuevos episodios de Invencible - 100%, más vale que la compañía esté lista con una programación que le permita llamar la atención y robársela a esa medida que, de momento, es recibida con desdén por sus suscriptores.

Si todavía no se deciden, estén atentos porque Netflix les enviará un correo para ajustar sus perfiles pronto. Si desean separarse de quien previamente les pagaba el servicio, habrá una opción para transferir sus datos y, por supuesto, la de añadir a un miembro extra. Mientras tanto, no queda más que esperar a ver qué resulta de la tarifa y si los otros servicios deciden considerarla o ignorarla.

