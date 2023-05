HBO Max oficialmente se transforma en Max y genera caos entre los suscriptores

Desde hace ya varios meses se había confirmado el cambio de nombre para la plataforma de streaming de Warner Bros. Discovery, conocida hasta ese momento como HBO Max. David Zaslav quería hacer varios cambios internos para que la aplicación no se asociara únicamente con una de las divisiones de la empresa que crea series como Succession - 86% y La casa del dragón - 91%. La idea era que representara justamente todas sus propuestas, pero el nombre se volvió bastante simple y quedó en Max a secas. Luego de varas semanas, hoy por fin se hace el cambio oficial del servicio, pero el proceso no fue fácil y provocó muchos problemas entre los usuarios.

Desde que Netflix se posicionó como una marca exitosa que podía usar su plataforma para promover series y películas que no se podían ver en ningún otro lado, así como para crear títulos exclusivos de gran calidad, las productoras decidieron que no querían parte de esas ganancias, lo querían todo. Fue así como comenzó una curiosa guerra entre servicios de streaming que sigue causando estragos entre las producciones, la forma en la que el público las consume, y hasta en las expectativas en general para ciertos proyectos.

Amazon Prime y Apple TV+ lanzaron la primera piedra, pero Disney no tardó en hacer lo suyo, con Warner trabajando duro para alcanzar la fecha límite. El combate se adelantó más de lo esperado por la pandemia mundial que retiró estrenos importantes de la cartelera comercial global como Mujer Maravilla 1984 - 76% y El escuadrón suicida - 91%, y dejó a las audiencias buscando nuevas formas de entretenerse por largas horas. La oferta de aplicaciones se volvió un caos, con cada cadena queriendo explotar la misma dinámica, incluso si no tenía sentido el riesgo. Ahora que ya han pasado un par de años, las cosas se han calmado un poco y han encontrado un flujo claro entre aquellos servicios dominantes y los que todavía sobreviven, pero seguramente serán absorbidos en unos años.

De entre todos estos ejemplos, el caso de HBO Max fue todavía más complicado porque la empresa tuvo que pasar por una larga transición luego de ser adquirida por Discovery. David Zaslav llegó para hacer varios cambios que no generaron mucha confianza entre los inversionistas, los creativos y el público, que iban desde cancelar películas esperadas como Batgirl, hasta disminuir y prácticamente desaparecer los apoyos a los artistas y las creaciones enfocadas en la diversidad. Pero el CEO no tenía nada de qué preocuparse, pues incluso con las millonarias pérdidas, su servicio de streaming era uno de los más fuertes gracias a todas las marcas y divisiones que viven bajo su techo.

Hace tiempo se anunciaron los nuevos precios para Max, así como las distintas formas de adquirirla con o sin publicidad, con o sin formatos de alta calidad como 4K, etc. Ahora por fin ha llegado el momento de cambio, que, como era de esperarse, llegó con ciertos problemas técnicos y cientos de quejas de parte de los suscriptores. Cuando todavía no se aclaraba el proceso, muchos usuarios pensaron que tendrían que dar de baja HBO Max para adquirir otra aplicación, pero esto no fue así, pues la transición ya se hizo en el mismo servicio. Como siempre sucede con este tipo de cambios en streaming, muchos tuvieron problemas para acceder a sus cuentas y hasta a títulos que querían disfrutar.

Según Variety, los primeros reportes de estos problemas llegaron este martes por la mañana, pues la idea era que el público despertara con el cambio ya hecho, pero una buena parte no podía pasar de la página de inicio y la plataforma no reconocía su información para ingresar. Aquellos afortunados que lograron pasar este obstáculo se quedaron estancados en sus cuentas sin poder ver nada, lo que los llevó a la cuenta oficial de ayuda de HBO Max/Max en Twitter que rápidamente se inundó de quejas, preguntas, reclamos y peticiones.

Para ser honestos, todas las aplicaciones pasan por este tipo de problemas técnicos, y Max mandó un comunicado asegurando que los conflictos eran menores y se estaban resolvieron rápidamente, aunque para algunos han pasado horas sin soluciones. Tal vez el público es menos tolerante en el caso de Max y Warner Bros. Discovery por todo lo que ha sucedido con la empresa desde que llegó David Zaslav, quien poco a poco se ha convertido en una figura complicada en le medio por sus comentarios sobre la huelga de guionistas y su nueva decisión de retirar cientos de títulos de la plataforma para ahorrar dinero.

