The Idol: primeras reacciones la llaman pornográfica y extrema

Sam Levinson es un director que siempre ha tenido claro su estilo, pero no siempre ha encontrado los aplausos de Hollywood. En general, él gusta de enfocarse en historias juveniles repletas de sexo, drogas y actitudes autodestructivas como las que marcaron sus propios años formativos, y no es raro que tenga mujeres como protagonistas en un intento por subvertir la forma en la que se les retrata en este tipo de proyectos. Con Euphoria - 79% logró algo muy impactante que le permitió crear una alianza fuerte con HBO y eso, a su vez, sirvió para que la empresa diera luz verde a The Idol, nueva serie que ya causó furor, desagrado y aplausos durante su paso por Cannes 2023.

Sigue leyendo: The Idol: nueva serie del creador de Euphoria y The Weeknd ha sido un desastre

Además de la serie adolescente protagonizada por una impecable Zendaya, Levinson también dirigió Nación Asesina - 68%, thriller que habla sobre cómo la sociedad todavía castiga a las jóvenes que tienen control sobre su propia sexualidad y que la defienden a pesar de los prejuicios sociales y las cacerías de brujas, literales o no. Con este material, es claro el tipo de impacto que Levinson busca generar en la audiencia, y aunque los resultados llegan a dividir mucho al público, en general es claro que se trata de una tendencia que puede beneficiar mucho a una marca como HBO, conocida por decir que sí a propuestas que otros temen.

En realidad, The Idol no fue una idea original de Levinson, sino del cantante Abel Tesfaye, conocido hasta hace poco como The Weeknd, quien alguna vez le comentó al director que sabía que si pudiera podría comenzar un culto y ser un líder para sus leales fanáticos. Reza Fahim y el propio Levinson se subieron al barco y entre los tres creadores desarrollaron la historia que, en teoría, se presentaría con una visión femenina y feminista que estaría a cargo de la directora Amy Seimetz, quien también ayudaría como productora ejecutiva.

Aquí es donde las noticias y las opiniones comenzaron a cambiar, pues se dijo que Seimetz abandonó el proyecto cuando no encontró nada feminista en él, y su salida marcó algo preocupante para la producción que básicamente tuvo que comenzar de cero una vez más. Hace meses se filtraron revelaciones de que el nuevo corte, a cargo de Levinson y dando más poder a The Weeknd, cambió por completo el enfoque haciendo del personaje de Jocelyn (Lily-Rose Depp) algo totalmente distinto a la propuesta inicial, y terminando como un objeto sexual que es abusada constantemente y sale desnuda prácticamente todo el tiempo.

También te puede interesar: Zack Snyder y Joe Russo elogian Euphoria y El juego del calamar

HBO y el resto del equipo respondieron negando estos hechos, pero los nuevos avances de la serie parecen indicar que, efectivamente, se le da más importancia al gurú que a la protagonista de la historia y esto ya está causando mucha controversia. De igual forma, se criticó mucho el que The Idol llegara a Cannes, incluso si era fuera de competencia, y ahora que las primeras reacciones sobre los dos primeros episodios se están dando a conocer, es claro que esta controversia no se detendrá pronto.

Sí, The Idol tiene las vibras de Euphoria que podrías esperar, pero en realidad es más como si alguien pusiera Black Swan, Succession y La Secretaria en una licuadora y la dejara sin control. Prepárense para todo el discurso...

Yeah, THE IDOL has the EUPHORIA vibes you might expect but it’s really more like somebody put BLACK SWAN, SUCCESSION, and SECRETARY in a blender and let it rip. Prepare yourself for quite the discourse… #cannes — erickohn (@erickohn) May 22, 2023

La premiere de The Idol acaba de terminar. Los fans de Sam Levinson no se sentirán decepcionados.

The Idol premiere just wrapped. Sam Levinson fans won’t be disappointed. pic.twitter.com/lcYoUZs09L — Tatiana Siegel (@TatianaSiegel27) May 22, 2023

The Idol o 50 Sombras de Tesfaye: una odisea en la página de inicio de Pornhub protagonizada por las areolas de Lily-Rose Depp y la grasienta cola de rata de The Weeknd. Me encanta que esto ayude a lanzar el cambio de marca de HBO Max, ¡debería encajar muy bien junto a House Hunters!

“The Idol,” or 50 SHADES OF TESFAYE: A Pornhub-homepage odyssey starring Lily Rose Depp’s areolas and The Weeknd’s greasy rat tail. Love that this will help launch the HBO Max rebrand, should slot nicely next to House Hunters! — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) May 22, 2023

Muchas reacciones fuertes a The Idol desde Cannes 2023 que van desde "La odié" a "La versión televisiva de un clickbait" a "No necesito ver nunca más a Lily-Rose Depp desnuda".

Lots of strong reactions to #TheIdol out of #Cannes2023 — ranging from “I hated it” to “the TV version of clickbait” to “I don’t need to see any more of Lily-Rose Depp naked.” — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) May 22, 2023

Según Variety, los dos primeros capítulos tienen múltiples escenas de la protagonista desnuda, así como fotos de ella con fluidos corporales en la cara que alguien quiere usar como pornografía de venganza, una escena de masturbación con hielo bastante explícita, y un montón de referencias a escándalos de la industria musical como lo sucedido con Britney Spears hace años. The Idol se estrenará en HBO el próximo 4 de junio y espera ser todo un éxito para la compañía que gastó mucho dinero para hacer los reshoots que cambiaron por completo la idea original.

No te vayas sin leer: The Idol: The Weeknd asegura que sacrificó su salud y su hogar para filmar la serie