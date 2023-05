La Sirenita podría tener el peor estreno de Disney en China

La sirenita - 63% es una de las películas más relevantes de la temporada, ya sea por los que quieren comprobar el talento de Halle Bailey como protagonista con su perfecta voz, o por los seguidores de Disney que quieren averiguar si el remake cambia alguna de las tendencias clásicas de los live action que se han estrenado en los últimos años. Las primeras críticas han sido bastante positivas, pero el contexto en el que llegará a salas comerciales no necesariamente es el mejor, especialmente porque ciertos territorios son más difíciles de conquistar que otros, y en los últimos años, el panorama en China ha cambiado bastante, lo que podría afectar la llegada de esta propuesta.

Como Disney llevaba buen ritmo haciendo remakes de sus clásicos, uno de La Sirenita siempre fue prioridad, y los fans realmente querían saber cómo lograrían recrear el mundo bajo el mar, pero también a la mítica princesa que marcó generaciones. Cuando se anunció que Halle Bailey se había quedado con el rol principal tuvo que enfrentar muchos obstáculos, pero bastó escucharla en el primer teaser para que la mayoría dejara sus prejuicios de lado. Con la frente en alto, la actriz y cantante comenzó su gira para promocionar el proyecto que culminó en una proyección muy positiva.

Todos los especialistas están de acuerdo en que Bailey es perfecta para el papel y que Melissa McCarthy está a la altura como villana, pero algunos todavía sostienen que la idea misma de hacer remakes de estos clásicos dejó de ser una idea infalible hace mucho. En ese sentido, se considera que es virtualmente imposible compararse con el impacto inicial que esos títulos causaron en el mundo de la animación hace tanto tiempo, en especial ahora que estas versiones live action deberían ofrecer avances tecnológicos o de CGI para estar a la altura y simplemente no es así.

A pesar de eso, La Sirenita está generando suficientes expectativas como para que los analistas consideren una buena recepción en taquilla en Estados Unidos, Canadá y México, territorio que abre las estadísticas para el resto de Latinoamérica. Parte de la estrategia es que Disney estrenará un día antes la película, por lo que los números de ese primer fin de semana, de hecho tomarán 4 días de recaudación. Con esto se espera demostrar que la preventa y la venta inmediata van muy bien, pero ahora el problema está en cómo funcionará el estreno en otras partes del mundo, específicamente en China.

Para Hollywood, China es uno de los territorios más importantes del negocio, pues se trata de una taquilla que puede salvar hasta a la cinta menos afortunada. Sin embargo, en los últimos años, Disney ha tenido algunos conflictos sobre editar sus cortes finales y eso marcó el fin de una era cuando varias películas de la productora, incluyendo algunos títulos de Marvel, no lograron estrenarse allá. La Sirenita cumplió el objetivo principal y sí llegará a salas comerciales en aquella nación, pero eso no garantiza buenos números.

Según CBR.com, varios reportes de especialistas en la taquilla China aseguran que el remake dirigido por Rob Marshall simplemente no se venderá bien y terminará por ser uno de los fallos más importantes para Disney.

Meanwhile in #China’s #BoxOffice, ticket pre-sales for #TheLittleMermaid show no signs of reaction.#Disney liveaction finished SUN with a scary $13k total after 3 days of pre-sales, for the whole MAY 25-28 period.

Could be the worst opening ever for Hollywood tentpole in China. pic.twitter.com/EMCDjyDFYP