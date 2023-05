Madame Web: Sydney Sweeney asegura que la cinta será una central de mujeres muy poderosas y fuertes

Aunque en estos momentos el UCM está pasando por una crisis creativa de la que debe salir pronto, las ofertas de esta marca siguen generando grandes ingresos en taquilla y todavía mantienen la atención de los fanáticos, algo que no necesariamente sucede con todo lo que lleve el nombre de Marvel en su producción, como sucedió con Morbius - 21%. El asunto es que Sony está tratando de levantar su propio universo cinematográfico, pero los resultados hasta ahora han sido más bien pobres; sin embargo, la compañía tiene la seguridad de que sus próximas ofertas funcionarán muy bien, y Sydney Sweeney, protagonista de Madame Web, está de acuerdo, pues la propuesta será la primera vez que tendremos un equipo enteramente femenino en el mundo de los superhéroes.

Sigue leyendo: Sydney Sweeney podría interpretar a Spider-Woman en la película de Madame Web

Las películas del UCM lograron crear una tendencia muy específica para las franquicias de superhéroes que otras productoras han intentado adaptar para sus propios títulos, sean o no de este tipo de personajes. A pesar de tener varios pasos de ventaja, Marvel no siempre ha logrado actualizarse a tiempo, como sucedió con Capitana Marvel - 60%, heroína que Kevin Feige quería desde el inicio de la saga, pero otros ejecutivos pensaron sería un desperdicio porque supuestamente nadie quería ver a una mujer al frente de una historia así, algo que se comprobó era un gran error con el estreno de Mujer Maravilla - 92%.

De igual forma, la compañía no ha logrado del todo atender este tipo de representación incluso si tiene más personajes femeninos al frente o como personajes secundarios poderosos. El mejor ejemplo de este problema se dio en la ya discutida escena de Avengers: Endgame - 95% donde todas las heroínas se juntan para salvaguardar a Spider-Man que en ese momento tiene el guantelete del infinito de Thanos. Las cosas mejoraron un poco con la llegada de Black Widow - 87%, pero como ya sabíamos que la protagonista estaba muerta, su impacto no fue tan duradero.

En ese sentido, no se puede negar que Sony está tomando riesgos que el UCM simplemente no puede darse el lujo de tomar, y aunque eso no siempre resulta bien con su taquilla, los seguidores de todos modos hablan de sus producciones. Venom - 35% y Venom: Carnage Liberado - 45% demostraron que a veces el público prefiere algo sencillo y sin mayores pretensiones, algo que además puede superarse bien gracias a la presencia de un gran actor como Tom Hardy. Con una historia simplona y un villano convertido en antihéroe, la productora encontró su propia tendencia para tomar más enemigos de Spider-Man y convertirlos en protagonistas de sus propias historias.

También te puede interesar: Kraven the Hunter recibe críticas positivas en una proyección de prueba

Puede que Jared Leto fuera un fracaso como Morbius, pero la empresa mira hacia el futuro para mejorar con estas producciones que bien pueden ser la pieza clave para manejar al SpiderVerse sin tener al héroe presente por cuestiones de arreglos legales con el UCM. Los rumores indican que la adaptación de Kraven, protagonizada por Aaron Taylor-Johnson, tuvo un buen recibimiento en sus primeras proyecciones, pero es Madame Web la que podría marcar un cambio verdaderamente importante en este género cinematográfico al tener un elenco totalmente femenino para guiar la trama.

Dakota Johnson será la protagonista de esta película cuyos detalles se mantienen en secreto, pero Sydney Sweeney, más conocida por Euphoria - 79%, es quien habló un poco sobre lo que el público puede esperar de esta adaptación. En entrevista con Total Film Magazine, la intérprete expresó su emoción porque los fans vean una cinta con puras mujeres fuertes y poderosas:

No podría estar más emocionada. Ya no puedo esperar para poder hablar de ello. No veo la hora de poder estar al lado de las chicas con las que filmé: Dakota, Isabela y Celeste. Nos divertimos mucho juntas. Y estoy muy emocionada de que [la cinta] sea una central de mujeres rudas para que el mundo las vea.

Sydney Sweeney también aseguró que creció con las películas de superhéroes porque sus padres las adoran, por lo que este rol también es una forma de complacerlos. La actriz dará vida a Julia Carpenter, conocida por ser la segunda Spider Woman, y si los rumores son ciertos, la cinta mostrará a un grupo de heroínas tratando de proteger a un Peter Parker bebé de una amenazan atemporal e interdimensional que desea acabar con todas las versiones de Spidey. Por desgracia para los fans, Madame Web sufrió un retraso significativo y ahora llegará a salas comerciales hasta el 16 de febrero del 2024, pero hay tiempo suficiente para que nuevas imágenes, filtraciones y hasta adelantos generen emoción entre las audiencias para convertirla en un éxito en taquilla.

No te vayas sin leer: Sydney Sweeney dice que se siente condenada al ostracismo de Hollywood por sus pechos