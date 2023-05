Succession: Taika Waititi asegura que el final de la serie es uno de los mejores de la historia

Aunque nadie esperaba una reacción así, Succession - 98% rápidamente se convirtió en una de las series más elogiadas y premiadas de HBO y demostró que la empresa todavía tenía recursos para ser altamente competitiva ante la llegada de las diversas ofertas de otros servicios de streaming. Luego de varios años y muchos premios en cada temporada, el programa está listo para decir adiós y con un episodio restante es momento de poner al corriente las expectativas sobre el esperado cierre. Un punto a su favor es que el mismísimo Taika Waititi ya tuvo la oportunidad de verlo y considera que el último episodio es de lo mejor que se ha visto en la historia de la televisión.

Jesse Armstrong desarrolló la historia de Succession luego de sentir que una simple adaptación cinematográfica sobre la vida y conflictos de la multimillonaria familia Murdoch no le permitiría explorar los temas que tenía en mente. Inspirándose en varias figuras de la vida real, pero siempre reconociendo que esto es ficción, el creador decidió utilizar la comedia negra y el melodrama más puro para hacer una severa crítica social al orden mundial y las personas en control que, en el fondo, no son en lo absoluto dignas de tanto poder.

De inicio, la serie llamó la atención de los críticos por el rol de Brian Cox como el patriarca, y aunque él siempre hizo un trabajo impecable, el resto de su clan no se quedó atrás, y a lo largo de estos años todos han tenido oportunidad de demostrar su talento para dar vida a personajes poco confiables, impulsivos, resentidos y con complejo de inferioridad. Alan Ruck, Jeremy Strong, Kieran Culkin y Sarah Snook reparten muy bien sus virtudes sin dejar a nadie atrás y el programa se beneficia enteramente por eso, especialmente en esta última temporada donde la relación de los hermanos llegó a un punto crítico.

Poco antes del estreno de la cuarta temporada, el creador y HBO anunciaron que sería el cierre de la serie, y aunque muchos fans sabían que Armstrong no quería alargar tanto la historia, la noticia de todos modos fue una sorpresa agridulce. Definitivamente se agradece el no seguir la tendencia actual de sobreexplotar todo, pero al mismo tiempo el público no tuvo mucho tiempo para prepararse ante el inminente final, algo que ha servido muy bien para los giros de tuerca y el esperado, pero a la vez olvidado, destino de Logan Roy, el severo y desconfiado patriarca que manipuló a sus hijos hasta el final.

La muerte del líder se veía venir desde la primera temporada, pero siempre supieron darle la vuelta al asunto y lograron que el público se olvidara lo suficiente del tema como para sorprenderse cuando finalmente sucedió lo inevitable, a mitad de temporada. Los capítulos que se han estrenado desde entonces muestran a los hijos a la deriva, a nivel emocional y laboral, pero también quedan claras las consecuencias en sus vidas por la forma en la que crecieron junto a su padre. Es difícil saber cómo terminará Succession y aunque existen muchas teorías, realmente el final no puede seguir la línea de otros títulos que buscan algo explosivo y definitivo.

Sólo falta un episodio para saber qué sucederá con la vida y legado de los Roy, y seguramente el final de temporada romperá récords entre el público y otras series de HBO. Los seguidores al menos pueden tener la confianza de que otras celebridades que ya conocen el cierre están realmente satisfechas con el resultado. Interview Magazine puso a Kieran Culkin, quien da vida a Roman, a tener una entrevista con Taika Waititi, director de Thor: Amor y Trueno - 76%, y la charla estuvo enfocada en el final de Succession. El director reveló de inmediato:

Anoche pude ver uno de los mejores episodios de la historia, incluidas algunas de las mejores actuaciones de la historia.

Estaba viendo este episodio, y soy tan cínico ahora porque veo cosas y pienso: "¿Es así como pensaron que debería quedar?" No sentí eso en este programa en absoluto. Porque siempre digo: "Todos son tan buenos y hay conversaciones sobre todos". Es solo sorpresa tras sorpresa, y no de una manera en la que el oficio, y joder, odio esa palabra, en la que el oficio es súper evidente.

Kieran Culkin reveló que no sabía qué pensar del final de temporada mientras lo estaba filmando porque fue un proceso increíblemente duro y complicado, pero confía en que todo funcionó como debía y que los seguidores de la serie se sentirán complacidos al respecto. Considerando las grandes críticas y la buena recepción de la audiencia, es seguro que volveremos a ver a Succession en la próxima temporada de premios, donde sus fans esperarán que arrase en las categorías principales que incluyen al elenco.

