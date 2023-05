Indiana Jones y El Dial del Destino: Harrison Ford responde a quienes se quejan de su cara rejuvenecida en la película

Indiana Jones y el Dial del Destino llegará a las salas de cine pronto, sin embargo, la película tuvo la oportunidad de llegar un poco antes a través del Festival de Cine de Cannes 2023, donde fue proyectada ante la prensa y otros importantes invitados. Entre muchos de los detalles curiosos sobre esta producción, Harrison Ford revela que en un principio no estuvo de acuerdo con rejuvenecer el rostro de su personaje mediante imágenes generadas por computadora, una técnica que en los últimos años se ha estado utilizando con frecuencia para quitarle algunos años a las estrellas más respetadas y veteranas de la industria del entretenimiento.

El famoso arqueólogo y aventurero, Indiana Jones, está de vuelta para una nueva aventura, dejando en claro que para estas cosas la edad no importa, y que una figura tan heroica como siempre está dispuesta a tener un viaje más. El Dial del Destino nos trae de regreso al personaje que encantó a todo mundo en los años ochenta, e incluso nos dará un vistazo de su juventud a través del de-aging o rejuvenecimiento de cara. Harrison Ford, quien ahora mismo tiene 80 años, habla sobre este detalle en particular, admitiendo que en un principio no estuvo de acuerdo con la idea. Ahora las cosas son distintas.

Sé que esa es mi cara. No es una especie de magia de Photoshop: así era como me veía hace 35 años. Porque Lucasfilm tiene todos los fotogramas de la película que hemos hecho juntos durante todos estos años. Y a este proceso, esta extracción científica de esta biblioteca, se le dio un buen [uso]. Es solo un truco a menos que esté respaldado por una historia, y sobresale si no es honesto, si no es real… quiero decir, emocionalmente real. Así que creo que se usó muy hábilmente.

