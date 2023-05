CEO de Warner Bros. Discovery es abrucheado por falta de pago a guionistas

En un sorprendente giro de eventos, el CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, fue recibido con un solemne abucheo durante su discurso de graduación en la Universidad de Boston. Los estudiantes y asistentes expresaron su descontento por la supuesta falta de pago a los guionistas de la industria del entretenimiento. Este incidente resalta las crecientes tensiones entre los estudios de cine y televisión y los sindicatos de escritores de Hollywood, que han estado luchando por sus derechos laborales durante años.

El abucheo dirigido a David Zaslav no fue un hecho aislado. Representa la indignación acumulada entre los guionistas que han enfrentado dificultades en su búsqueda de una remuneración justa. Los estudiantes y asistentes de la Universidad de Boston aprovecharon la oportunidad para mostrar su solidaridad con los guionistas y manifestar su apoyo a la lucha por mejores condiciones laborales en la industria del entretenimiento, tal como lo demuestra el video de Mike Scollins en su cuenta de Twitter.

Zaslav siendo golpeado con un canto 'Pague a sus escritores' en Boston. Esto es tan bueno.

Zaslav getting hit with a Pay Your Writers chant in Boston. This is so good. pic.twitter.com/00pL4ahAqZ — Mike Scollins (@mikescollins) May 21, 2023

El incidente que expone el guionista de Late Night with Seth Meyers, también destaca la conexión con la huelga sindical de los escritores de Hollywood, que ha sido una preocupación recurrente en los últimos años. Los guionistas han demandado salarios más justos, mejores condiciones de trabajo y una mayor protección de sus derechos de propiedad intelectual. La huelga sindical de los escritores en 2007-2008 fue un ejemplo notable de su lucha por estas demandas, y aunque se lograron algunas mejoras, todavía existen desafíos pendientes.

La falta de pago a los guionistas se ha convertido en un tema candente en la industria del entretenimiento. Aunque las producciones audiovisuales generan grandes ganancias, algunos escritores enfrentan dificultades para recibir una compensación adecuada por su trabajo. La creciente tendencia hacia plataformas de streaming y la proliferación de contenido digital ha generado un cambio en los modelos de negocio, lo que a menudo resulta en contratos desfavorables para los guionistas. Muchos escritores luchan por obtener regalías justas y contratos equitativos que reflejen el valor de su trabajo creativo.

Zaslav, responsable de aprobar el reinicio del universo con James Gunn (El escuadrón suicida - 91%), aprovechó su presencia para expresar su gratitud a la universidad en la que se formó como abogado en 1985. Si bien su intención no era hablar sobre la huelga del Gremio de Escritores de Estados Unidos, la protesta de la audiencia lo obligó a recalar en este tema y dedicar unas palabras.

Estoy agradecido con mi alma mater, la Universidad de Boston, por invitarme a ser parte de la ceremonia de graduación de hoy y por otorgarme un título honorífico y, como he dicho a menudo, apoyo inmensamente a los escritores y espero que la huelga se resuelva pronto y de una manera que sientan que reconoce su valor

La protesta en la Universidad de Boston no solo destaca la frustración hacia Warner Bros. Discovery, sino que también sirve como un llamado de atención a toda la industria del entretenimiento. Es un recordatorio de que los guionistas son una parte fundamental de la creación de películas y programas de televisión, y merecen ser tratados de manera justa y respetuosa.

El ejecutivo, a través de una entrevista para Squawk Box, mencionó que "todos merecen que se les pague de manera justa". Su principal interés es intentarlo resolver de forma justa. "Hagámoslo de manera que los escritores sientan que son valorados, que lo son, y que son compensados ​​de manera justa. Y luego nos vamos. Contemos grandes historias juntos", fueron sus declaraciones del 5 de mayo, después de la publicación del informe de ganancias del primer trimestre de la compañía.

Es importante que los estudios de cine y televisión reconozcan el papel esencial de los guionistas y trabajen en colaboración con los sindicatos para encontrar soluciones que beneficien a ambas partes. La negociación colectiva y el diálogo abierto pueden ayudar a abordar las preocupaciones de los escritores y garantizar que se les otorgue la compensación adecuada por su trabajo.

El abucheo al CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, durante su discurso de graduación en la Universidad de Boston, refleja la frustración y la indignación de los guionistas por la falta de pago y las condiciones laborales. Hasta el momento, muchas producciones y contenidos para diferentes servicios de streaming se encuentran suspendidas por la falta de escritura de sus guiones (The Last of Us - 97%, Merlina - 69%, entre otras). Veremos a qué solución se llega y si las producciones retoman las grabaciones lo más pronto posible.