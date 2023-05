Rumor: Kevin Feige consideró no estrenar Echo por su mala calidad

Aunque Marvel y su universo cinematográfico siguen siendo muy fuertes en cuanto a taquilla, rating y popularidad, no se puede negar que el tratar de sobreexplotar la franquicia no ha tenido los resultados esperados. En vez de mantener su ritmo, la empresa decidió pisar el acelerador para generar más contenido y más dinero en menos tiempo. Esto dio como resultado un agotamiento generalizado y la crítica continua sobre la mala calidad de algunas propuestas recientes. Kevin Feige está al pendiente de todo esto y hace lo posible por reparar el daño, pero hay ciertos títulos que desde el comienzo tenían varios puntos en contra, como Echo, que el ejecutivo llegó a considerar un desastre que no debía estrenarse.

Las primeras etapas de Marvel fueron bastante simples al encontrar a sus héroes principales y desarrollarlos en sus propias trilogías para luego conectarlos poco a poco en eventos importantes como Los Vengadores - 92%, Avengers: Era de Ultrón - 75%, Capitán América: Civil War - 90%, Avengers: Infinity War - 79% y Avengers: Endgame - 95%. Sin embargo, las cosas tuvieron que cambiar porque la empresa quería usar nuevos personajes que merecían su propio espacio para desarrollarse, y fue así que dio luz verde a ciertos títulos que todavía no logran conectar del todo con lo que quedó del grupo original.

Hay altas expectativas para la Saga del Multiverso, pero también existen varios obstáculos y problemas por resolver, en especial ahora que las series exclusivas de Disney Plus requieren una atención distinta. WandaVision - 95% sirvió para conectar con Doctor Strange en el Multiverso de la Locura - 88%, y Loki - 96% nos presentó por primera vez al gran villano de la nueva saga, así como todo lo que está detrás del concepto de los multiversos, pero títulos más recientes como She-Hulk: Attorney at Law - 74% o Ms. Marvel - 100% han seguido un camino muy extraño para los seguidores a pesar de la promesa de que todo eventualmente se unificará.

Hace tiempo, y bajo el mandato de otro ejecutivo llamado Bob Chapek, la empresa fue obligada a encontrar muchas formas de seguir desarrollando y estrenando series, pues la meta básicamente era llenar todos los meses del año con contenido de Marvel. Esta decisión terminó por afectar seriamente las últimas propuestas de la marca y hasta en el cine se comenzó a notar el problema con críticas a los efectos especiales y taquillas más moderadas como la de Ant-Man and the Wasp: Quantumania - 60%. Aunque ahora plantean retroceder unos pasos para arreglar estos problemas, ciertas producciones ya estaban muy avanzadas como para dejarlas de lado, como Echo, spin-off de Hawkeye - 87%.

Echo, interpretada por Alaqua Cox, se presentó por primera vez como la primera villana en Hawkeye, aunque pronto quedó claro que ella estaba siendo manipulada y detrás de todos los eventos existía un villano mucho más peligroso. Los conocedores de los cómics apreciaron la introducción de Echo así como la confirmación de que tendría su propia serie en solitario que nos mostraría lo que sucedió después del final de temporada donde descubrió las verdaderas intenciones de Kingpin. Sin embargo, las prisas y los malos manejos internos, así como el hecho de que este spin-off no era exactamente una prioridad, pusieron en riesgo su tratamiento, y muchos creen que su estreno no le hará justicia a la heroína.

Hace tiempo se confirmó la fecha de estreno de Echo para este mismo año, y parece que al final las cosas podrían resultar muy bien, pero hubo un momento en el que el título era increíblemente caótico y sin pies ni cabeza, lo que puso a Kevin Feige a pensar en la peor opción: no estrenarla en lo absoluto. Según el insider Jeff Sneider (vía ComicBookMovie.com) los rumores de que la serie era fatal eran totalmente ciertos:

Escuché que la serie estuvo plagada de problemas durante la producción. Escuché que fue un desastre, y que la serie salió tan mal que básicamente tuvieron que volver a filmar todo. Me dijeron que originalmente filmaron 8 episodios, y [Kevin Feige] pensó que no se podía estrenar así, por lo que habló de reducirla a 4 episodios, o 6 en la postproducción.

Aunque esto no pinta nada bien para las expectativas que el público se pueda crear sobre Echo, al final parece que las cosas se solucionaron bien:

Pero luego terminaron grabándola nuevamente, por lo que mi fuente no sabía en realidad con cuántos episodios terminaron. Pero sí, aparentemente necesitaba un ajuste de pies a cabeza, y Kevin no estaba contento con eso.

Algo que llama mucho la atención, y que para los espectadores no es una buena señal, es que todos los capítulos de Echo se estrenarán de golpe en Disney Plus en noviembre, en vez de capítulo por semana como ha sido la tradición, Esta decisión podría ser porque la empresa no confía mucho en el producto final y quiere evitar las malas críticas y reseñas semanales, en especial porque la segunda temporada de Loki no pasará por algo así.

