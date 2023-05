Christopher Nolan dicen que Oppenheimer es el personaje más ambicioso con el que ha trabajado, por encima de Batman

Oppenheimer es una de las películas más esperadas del verano, el gran regreso de Christopher Nolan a las salas de cine luego de haber tropezado con Tenet durante los tiempos de pandemia. En su nuevo trabajo veremos retratada la historia de uno de los científicos más polémicos del siglo XX, conocido como el padre de la bomba atómica. Durante una nueva entrevista con Total Film, el director admite que Oppenheimer es el personaje más complejo con el que ha trabajado, mucho más que Batman.

J. Robert Oppenheimer fue un destacado científico estadounidense del siglo pasado. Es conocido por su papel fundamental en el Proyecto Manhattan, que desarrolló la primera bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Oppenheimer dirigió el laboratorio de Los Álamos y supervisó el éxito del proyecto, pero su participación también lo llevó a enfrentar dilemas éticos y controversias debido al uso destructivo de la energía nuclear. Después de la guerra, Oppenheimer continuó su trabajo en física teórica y abogó por el control internacional de armas nucleares, aunque su seguridad fue comprometida por acusaciones de ser simpatizante comunista durante la Guerra Fría. A pesar de estos desafíos, su legado como científico y su influencia en el desarrollo de la energía nuclear y su uso pacífico perduran hasta el día de hoy.

El peso histórico de alguien como Oppenheimer llamó a Christopher Nolan, quien próximamente estrenará su gran producción relatando parte de su vida, el conflicto interno, la culpa por haber hecho posible el arma de destrucción masiva más impresionante y desgarradora en la historia de la humanidad. El director sostiene que Oppenheimer es la figura más densa que ha trabajado en sus películas, dejando en segundo puesto a Bruce Wayne y su alter ego, Batman:

Creo que de todos los personajes con los que he tratado, Oppenheimer es, con mucho, el más ambiguo y paradójico. Lo cual, dado que he hecho tres películas de Batman, es mucho decir.

La carrera de Nolan se ha caracterizado por la creación de películas ambiciosas y complejas, con narrativas no lineales y giros argumentales sorprendentes. Sus trabajos más destacados incluyen Memento - 92%, El Origen - 86%, la ya mencionada trilogía de Batman e Interestelar - 71%, los cuales han sido aclamados tanto por la crítica como por el público. Nolan es conocido por su estilo visual distintivo, su enfoque en la exploración de la mente humana y la realidad, y su habilidad para combinar el entretenimiento con temas profundos. Su influencia en el cine contemporáneo y su estatus como uno de los directores más respetados de su generación son innegables.

Aunque Cillian Murphy ya trabajó con Nolan en el pasado, Oppenheimer es la primera de sus películas en la que toma un rol principal. El talentoso actor irlandés destaca por su versatilidad y habilidad para interpretar una amplia gama de personajes. Comenzó en el teatro antes de incursionar en el cine, donde ha dejado una huella duradera. Murphy ha demostrado su capacidad para encarnar personajes complejos y psicológicamente intensos, mostrando una maestría en la expresión facial y en la construcción de personajes profundos y memorables. Su trayectoria se ha consolidado con participaciones en películas como Desayuno en Plutón - 57%, The Wind That Shakes the Barley - 88% y la serie de televisión Peaky Blinders - 90%, consolidándose como uno de los actores más prolíficos de la actualidad.

Cillian narrró para Associated Press a principios de mayo su experiencia al conseguir el papel de Oppenheimer.

Siempre le he dicho a Chris, en público y en privado, que si estoy disponible y quiere que esté en una película, ahí estaré. Realmente no me importa el tamaño del papel. Pero en el fondo, en secreto, estaba desesperado por interpretar un papel principal para él. [Nolan] es tan discreto y autocrítico y, en su manera muy inglesa, simplemente dijo: 'Escucha, he escrito este guion, se trata de Oppenheimer'. Me gustaría que fueras mi Oppenheimer'. Fue un gran día… Tenemos esta conexión desde hace tiempo, esta confianza, este lenguaje abreviado y este respeto. Parecía el momento adecuado para asumir una responsabilidad mayor. Y dio la casualidad de que era enorme.

De acuerdo con el calendario de Universal, Oppenheimer llegará a las salas de cine el próximo 21 de julio, exactamente el mismo día que Barbie. Una competencia feroz se acerca, ¿cuál de las dos será capaz de llevarse la mejor taquilla global?

