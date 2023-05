Tuvo fe: director de Rápidos y Furiosos 10 explica cómo trajo la paz entre Vin Diesel y La Roca

Dwayne Johnson se unió a la franquicia Rápidos y Furiosos desde que estas producciones empezaron a reinventarse. Esto es desde la quinta entrega, Rápidos y Furiosos 5in Control - 78%, hasta Rápidos y Furiosos 8 - 67%, y participó en los siguientes proyectos, pero algo ocurrió con uno de sus compañeros que lo hizo alejarse. Aunque regresó gracias al spin-off Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw - 83%, permaneció fuera del canon principal, todo por un conflicto con Vin Diesel, a quien él no había mencionado directamente, pero cuyo nombre se dio a conocer a través de varios reportes.

Sin embargo, unos días antes del estreno de Rápidos Y Furiosos 10 - 65% cayó un anuncio de forma sorpresiva: Dwayne Johnson estaba de regreso. Aunque los fans tuvieron que esperar hasta que la película llegue a los cines, muchos se preguntaron cómo fue posible que el actor regrese luego de la controversia. Retrocediendo un poco, todo empezó cuando La Roca publicó en redes sociales que se encontraba en sus últimos días de filmación para Rápidos y Furiosos 8, agradeciendo a quienes trabajaron junto a él con el mejor ánimo, pero también señalando que algunos compañeros no fueron nada profesionales y que si parecía que no estaba actuando, era que realmente le hervía la sangre en ese momento.

No se tardó en reportar que se trataba de Vin Diesel, la cara de la franquicia desde sus primeras películas junto a Paul Walker, así que era fácil suponer que cualquier conflicto que hubiera ocurrido iba a hacer que sea muy difícil un regreso por parte de Johnson. Luego, en una entrevista para Men’s Health, Diesel insinuó que la pelea entre ambos era en realidad una técnica que usó para obtener una mejor actuación del ex luchador profesional. Según él, porque haría cualquier cosa que tuviera que hacer para obtener las mejores actuaciones en cualquier cosa que esté produciendo.

En la época, Dwayne Johnson respondió a los comentarios de Vin Diesel diciendo que solo “reía y reía”. No quiso decir más al respecto, con la excepción de que le deseaba lo mejor al equipo de las películas Rápidos y Furiosos 9 - 65%, 10 y 11, y todas las que hagan sin él. Pero su regreso no demoró ya que tiene un cameo en Rápidos y Furiosos 10, el cual debería ser atribuido al director Louis Leterrier, de acuerdo con lo que reveló mientras conversaba con The Hollywood Reporter.

Allí, durante la entrevista, reveló ser un gran fanático de la franquicia y que no concebía que esta continúe sin algunos de los actores más reconocidos de películas pasadas.

El tratado de paz… Yo como que [lo negocié]. Todos lo hicimos. Al final, la película lo hizo. Nos miramos desde el otro lado de la habitación y nos guiñamos un ojo hace unos meses, diciendo: “Deberíamos trabajar juntos”. Y luego tuve esta idea y se la presenté a los productores y al estudio. Y luego nos comunicamos con Dwayne y su equipo y les dijimos: “Solo vengan y vean la película”. Tienes que amar la película primero. Así que vino a ver la película y realmente le encantó, y luego comenzamos a hablar. Fue muy fluido y, francamente, como fanático, no podía concebir continuar con la franquicia sin Dwayne o Gal Gadot.

Con o sin Johnson, Rápidos y Furiosos ha visto cómo se incrementa su éxito desde la quinta entrega hasta la actualidad. Se espera que la décima entrega debute en la taquilla global con una recaudación aproximada de US$320 millones, y en vista de que el cameo de Johnson no se anunció sino hasta el último minuto, incluso como un spoiler, podemos asumir que ya estaba destinada a ser otro triunfo para Universal Pictures, Vin Diesel y el resto de involucrados en esta nueva y esperada secuela.

