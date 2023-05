¿Superhéroe o amenaza? Hombre disfrazado de Spider-Man intenta destruir una controvertida estatua en Londres

Uno de los temas actuales más comentados es la separación del arte y el artista, sobre todo por casos como el de J.K. Rowling , que ha llamado mucho la atención en años recientes. Pero hay casos más controvertidos, ¿se debe condenar o destruir una obra de arte porque su autor fue una persona nefasta / porque exalta a una persona nefasta?, un hombre disfrazado de Spider-Man decidió dar una respuesta contundente al respecto en Londres, ya que subió a la Broadcasting House, sede de la BBC, y atacó con martillo y cincel una estatua del escultor inglés Eric Gill.

La estatua atacada por el Hombre Araña representa a Próspero y Ariel, dos personajes de La Tempestad, obra de William Shakespeare , pero la verdadera razón por la que es polémica es porque su autor escribió en sus diarios que abusaba de sus hijas. Gill, además de escultor, fue un famoso tipógrafo, creador de la fuente Gill Sans, usada en el logo de la BBC y muchas otras marcas. El artista, fallecido en 1940, escribió en su diario sobre los abusos cometidos contra sus propias hijas, sobre una relación incestuosa con su hermana, y una relación zoofílica con su perro.

Con esos horribles antecedentes, entendemos por qué el hombre vestido de Spider-Man atacó la estatua. De acuerdo con Deadline, el sujeto fue arrestado al ser descubierto en la mañana del sábado subido en el andamio que rodea la escultura, desde donde gritaba a la policía, y también colgó un letrero criticando a la BBC. La compañía anunció que la estatua será restaurada y se mantendrá ahí, a pesar de que más de 3,000 personas han firmado una petición para que sea removida.

Han sido frecuentes los debates y peleas en redes sociales porque algunos defienden que las estatuas y monumentos de todo tipo deben permanecer de pie, sin importar lo que representan ni lo que haya hecho su autor. Cristóbal Colón es un caso muy frecuente de escándalo, ya que hay muchas estatuas celebrándolo como el descubridor de América, mientras que otros lo acusan de haber perpetrado crímenes terribles contra la población indígena, por lo que hacerlo merecedor de una estatua parece ofensivo para la memoria de los pueblos que murieron y fueron esclavizados por su iniciativa.

No está claro si Stan Lee imaginó que su superhéroe inspiraría a un hombre a dañar una estatua por considerarla inmoral, pero esta anécdota viene a confirmar el alcance que tienen los superhéroes en la cultura pop. Además de los infames casos donde un loco psicótico se ha inspirado en algún villano (sobre todo en el Guasón) para hacer fechorías, también hay personas que son inspiradas por sus superhéroes favoritos para hacer el bien, o al menos lo que ellos consideran como "hacer lo correcto".

Desde su creación por Stan Lee y Steve Ditko en 1962, Spider-Man ha conquistado no sólo las viñetas, sino también la televisión y el cine, convirtiéndose en una figura icónica global. Apareció en la televisión por primera vez en los años 60 y 70, y desde entonces ha protagonizado numerosas series animadas, cada una de ellas aportando su granito de arena a la leyenda de Spider-Man. Sin embargo, su salto a la gran pantalla en 2002 con El Hombre Araña - 89%, de Sam Raimi, catapultó al trepamuros a nuevas alturas de fama.

Con el paso del tiempo, hemos visto diferentes encarnaciones de Spider-Man en la pantalla grande, desde Tobey Maguire hasta Tom Holland en el Universo Cinematográfico de Marvel. Pero la verdadera revolución llegó en 2018 con Spider-Man: Un Nuevo Universo - 100%, una película de animación que introdujo al mundo a diferentes versiones de Spider-Man de múltiples universos. Este largometraje no sólo fue un éxito en taquilla, sino que también se llevó el Oscar a la Mejor Película Animada, y muy pronto se estrenará su secuela, Spider-Man: Across the Spider-Verse .

