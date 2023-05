La Sirenita: Halle Bailey dice que una sirena negra le habría cambiado la vida y elevado su autoestima cuando era niña

Desde que se dio a conocer el casting para el remake live-action de La sirenita - % muchos fans de la película animada se quejaron porque la actriz Halle Bailey no coincidía físicamente con el personaje original. Algunos incluso trataron de justificar sus críticas apelando al cuento de Hans Christian Andersen , el que sirvió como inspiración para Disney. Sin embargo, los defensores del casting de Bailey dijeron que su versión de Ariel sería positivo para muchas niñas negras que se verían representadas en la pantalla grande. Ahora, la actriz protagonista de La Sirenita compartió su opinión poniéndose en el lugar de esas niñas, y dijo que una sirenita negra le habría cambiado la vida y le habría elevado la autoestima.

El tema de la inclusión y la diversidad es controvertido porque muchos fans de libros, cómics, películas o videojuegos, no se sienten a gusto cuando se cambia el aspecto de uno de sus personajes favoritos. En casos como Aquaman, al tratarse de un personaje que sólo era popular entre algunos lectores de cómics, no hubo quejas cuando se anunció a Jason Momoa como el encargado de dar vida al superhéroe en el universo cinematográfico de DC. Pero en casos como Ariel, de La Sirenita, que cuenta con millones de fans en todo el mundo, es más probable que las quejas aparezcan en Internet inmediatamente se de a conocer el casting, y es lo que ocurrió hace años cuando se anunció a Halle Bailey.

No obstante, quejarse del cambio de un personaje no justifica la cantidad enorme de mensajes de odio que suelen enviar los haters a los actores, y que han provocado serios problemas de salud mental en algunos (basta recordar a Kelly Marie Tran, de Star Wars). Afortunadamente, Bailey ha comentado que estaba preparada para la reacción negativa de algunos, y ahora se enfoca en lo positivo, como el impacto que tendrá la película en las niñas negras. En entrevista con The Guardian expresó (vía Deadline):

Si hubiera tenido una sirena negra, habría sido una locura, habría cambiado toda mi perspectiva, toda mi vida, mi confianza, mi autoestima. ¿Eres capaz de ver a una persona que se parece a ti cuando eres joven? Algunas personas dicen ‘oh, no importa’, porque lo han tenido toda su vida. No es nada para ellos. Pero es muy importante.

De acuerdo con los defensores de la inclusión en el cine y la televisión, ésta no sólo implica mostrar caras nuevas en la pantalla, sino también contar historias diferentes, que representan experiencias de vida más variadas y auténticas. Cuando los espectadores ven personajes que se parecen a ellos en edad, raza, género, orientación sexual, y en otros aspectos de la identidad, eso les ayuda a sentirse más aceptados y comprendidos en la sociedad. Al mismo tiempo, alienta la empatía y la comprensión en aquellos que no comparten esas mismas experiencias.

La inclusión en el cine y la televisión no se refiere solo a lo que se ve en pantalla, sino también a quienes trabajan detrás de las cámaras. Por años, las decisiones importantes en la industria han sido tomadas por un grupo bastante homogéneo. Sin embargo, al abrir la puerta a un grupo más diverso de creadores, guionistas, directores y productores, se amplía la gama de historias que pueden ser contadas.

Hay muchos ejemplos de cómo la diversidad e inclusión ha ido aumentando en los últimos años y ha cambiado el panorama del entretenimiento. Series de éxito y películas aclamadas por la crítica están liderando el camino en la representación y están demostrando que estas historias también son rentables. La diversidad y la inclusión en el cine y la televisión principalmente es una cuestión de justicia social, pero también aporta otras visiones sobre la amplia gama de la experiencia humana.

