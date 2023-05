Mortal Kombat 2: Tati Gabrielle dará vida a Jade en la secuela

Las franquicias y los universos cinematográficos llevan ya varios años dominando la gran pantalla y los servicios de streaming, por lo que prácticamente todas las empresas buscan ideas ya establecidas que puedan explotar de una forma similar. Las novelas o las películas de antaño son lo que se usa de manera más común, pero los videojuegos no se salvan, incluso cuando su historia en el cine no es de lo mejor. De manera inesperada, el reboot de Mortal Kombat - 74% se ganó un lugar en el corazón de los fans del título y de los que gustan de este género, así que su secuela ya es una producción muy esperada. Poco a poco nos han llegado más noticias sobre la película y ahora se dice que Tati Gabrielle dará vida a Jade.

Sigue leyendo: Mortal Kombat 2: Karl Urban estaría en conversaciones finales para interpretar a Johnny Cage

Mortal Kombat es uno de esos juegos que, en apariencia, simplemente existe para golpear y decapitar a otros personajes, y aunque en sus inicios sí era bastante básico, poco a poco se fue haciendo de una reputación particular por su violencia explícita y el diseño de sus personajes. Todo esto también hizo que se distanciara de otros títulos similares de combate, y ante los nuevos e inevitables cambios en el mundo de los videojuegos, tuvieron que adaptarse varios puntos que terminaron creando un canon muy especial y complejo que se ha explorado en otros medios, incluyendo Mortal Kombat - 34%, una primera película que simplemente no pudo hacerle justicia a la obra original por las limitaciones de su producción.

Al igual que otras adaptaciones de videojuegos, el gran problema es que las productoras no saben cómo abordar el canon que tanto desean explotar. Después de todo, Mortal Kombat es una serie de encuentros violentos hasta que hay un ganador, y aunque la historia se fue haciendo más compleja con el paso del tiempo, de inicio llamaba más la atención por los movimientos con los que tal o cual personaje podían matar a otro. Pero este título está lejos de ser el único que ha pasado por algo así, y en general las películas de videojuegos no son bien vistas en el medio, ni aceptadas por los jugadores o los fanáticos de siempre.

Cuando se anunció una nueva película, el panorama no era nada bueno y se esperaba que fuera un fracaso monumental similar al de adaptaciones de mangas y animes como Dragonball Evolución - 14% o Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya - El Inicio - 5%. Sin embargo, las cosas resultaron en algo mucho mejor para los conocedores del juego y hasta para aquellos que únicamente se acercaron por curiosidad o por ver coreografías de combate. Con un canon ya más establecido, Simon McQuoid dirigió Mortal Kombat con un guion de Greg Russo y Dave Callaham que establecía suficiente cercanía con el material original como para entretener al público sin muchas pretensiones.

También te puede interesar: Mortal Kombat 1: Peacemaker, Homelander y Omni Man serán personajes jugables

Al tomarse su propia historia con seriedad, pero no tanta como para esperar competir con sagas como las de Marvel o DC, la adaptación encontró una buena recepción entre aquellos que querían algo novedoso. Con un presupuesto de US$55 millones, el que la película obtuviera más de US$80 en plena pandemia demostró a la productora que estaban ante algo interesante que podían promover en los próximos años sin necesidad de invertir muchísimo más. De igual forma, el número de reproducciones que tuvo a su llegada a HBO Max también fue evidencia de que el público estaba listo para comprometerse con esta saga, aunque en menor medida que con otras similares. En enero del año pasado se confirmó la secuela y se espera el regreso de Lewis Tan, Jessica McNamee y el resto del elenco, con nuevos personajes que ya están llamando la atención de los fans.

Hace poco se habló de que Karl Urban está en negociaciones finales para dar vida a Johnny Cage, y ahora The Hollywood Reporter confirma que Tati Gabrielle está muy cerca de quedarse con el rol de Jade. La actriz es más conocida por su trabajo en El mundo oculto de Sabrina - 83% y en You - 90%, pero también se está abriendo paso en el cine poco a poco, como ya demostró con Uncharted: Fuera del Mapa - 70%. El personaje de Jade apareció por primera vez en el juego de Mortal Kombat II y es una de las asesinas favoritas de los jugadores, quienes la hicieron pasar de luchadora secundaria a una principal con su propia historia y desarrollo. Su aparición en la historia, de la que todavía no tenemos detalles, ya puede poner a los conocedores a tratar teorías sobre la llegada de Kitana.

Algunos miembros del elenco, como Joe Taslim, quien da vida a Sub-Zero en la película, revelaron hace tiempo que firmaron un contrato por cuatro películas y los creadores hablaron sobre tener, al menos, una trilogía. Si pueden seguir este plan, la segunda entrega se enfocará en el famoso torneo de artes marciales, y la tercera parte mostrará las consecuencias de ese violento evento. En las próximas semanas conoceremos nuevos miembros del elenco y tal vez por fin se confirme una posible fecha de estreno para Mortal Kombat II.

No te vayas sin leer: Mortal Kombat 2: se revelan los villanos para la secuela