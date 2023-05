The Flash superará taquilla de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 en su estreno, según estimaciones

Pocas películas de superhéroes han causado tanto alboroto en años recientes como Guardianes de la Galaxia Vol. 3 - 85%. La película escrita y dirigida por James Gunn (Criaturas Rastreras - 86%, Super - 48%, Guardianes de la Galaxia - 91%) conquistó al público y a la crítica y ha sido un éxito en taquilla, pero según los pronósticos actuales, se acerca el estreno de una cinta que está destinada a superar lo recaudado por los superhéroes de Marvel en su primer fin de semana. The Flash, dirigida por Andy Muschietti, es un proyecto que ha elevado las expectativas por todas las cosas buenas que han dicho sobre éste.

The Flash es una libre adaptación del cómic Flashpoint, lo cual implica que la trama tiene viajes en el tiempo y el multiverso con graves consecuencias para los personajes. La cinta forma parte del universo cinematográfico de DC, mejor conocido como DC Extended Universe (DCEU), que próximamente será reiniciado. Aunque quizá sea la despedida de la franquicia que cumple una década este 2023, la película ha sido elogiada por los críticos y por algunas celebridades que la han visto en proyecciones especiales, como Tom Cruise y Stephen King .

De acuerdo con un reporte de Box Office Pro (vía Comic Book), The Flash podría recaudar en su primer fin de semana entre US$ 115 millones y US$ 140 millones, así que en un escenario optimista, dejará muy atrás a Guardianes de la Galaxia Vol. 3, que en sus primeros días en cines recaudó US$ 118 millones. Estos números sólo corresponden a la taquilla local (Estados Unidos y Canadá), pero dan una idea del desempeño que se puede esperar del filme.

Las críticas de las primeras proyecciones de The Flash son mayormente positivas, lo cual se apoya en la presencia de reconocidos defensores en las redes sociales, como el recién nombrado co-director de DC, James Gunn. Un elemento de considerable peso que alimenta el optimismo en las perspectivas de taquilla es el regreso de Michael Keaton (Birdman o (La Inesperada Virtud de la Ignorancia) - 91%, Beetlejuice, el súper fantasma - 81%, Hambre de Poder - 83%), retomando su icónico papel como Bruce Wayne / Batman, y el cameo publicitado de Ben Affleck (Argo - 96%, Armageddon - 39%, El Contador - 51%) en su interpretación del mismo personaje. Esta combinación plantea un escenario propicio para atraer a un público de mayor edad, aprovechando un atractivo que cruza generaciones. La llegada de la cinta en las salas de cine coincide con la celebración del Día del Padre, lo que podría incrementar aún más el interés de los hombres de todas las edades.

Desde una perspectiva pesimista, The Flash lleva consigo dos problemas: las agresiones y controversias ampliamente difundidas de Ezra Miller (Liga de la Justicia - 41%, The Stanford Prison Experiment - 84%, Tenemos que Hablar de Kevin - 76%) y la ambigüedad general de las películas de DC, ya que esta cinta presenta personajes del SnyderVerse en un momento en que los fanáticos están conscientes de los grandes reinicios que están por venir bajo el liderazgo de James Gunn en DC Studios.

La película se estrena después de la muy esperada Spider-Man: Across the Spider-Verse , y del regreso de los Transformers con Transformers: El despertar de las bestias, y dos semanas antes de Indiana Jones y El Dial del Destino - 41%, todas dirigidas a un público masculino similar, lo que podría jugar en su contra. No obstante, incluso en el escenario pesimista planteado por Box Office Pro, The Flash no sería un fracaso absoluto como lo fue Liga de la Justicia en 2017.

La película de DC Comics llega a los cines el 15 de junio luego de una ajetreada y polémica producción. En su elenco cuenta con Ezra Miller como Barry Allen / The Flash, Michael Keaton y Ben Affleck como Bruce Wayne / Batman, Sasha Calle como Supergirl, Michael Shannon como el general Zod, y Maribel Verdú como Nora Allen, entre otros.

