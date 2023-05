Michael Keaton es elegido el Batman favorito en nueva encuesta

La discusión sobre cuál es el mejor Batman del cine sigue vigente. Se han realizado numerosas encuestas y se volverán a realizar en el futuro, cuando llegue la nueva versión del superhéroe en la película The Brave and the Bold, del Universo de DC de James Gunn. Mientras tanto, tenemos a varios actores desde hace décadas que han dado interpretaciones inolvidables del Hombre Murciélago en la pantalla grande, con Robert Pattinson como el más reciente. Una nueva encuesta ha sorprendido por el resultado, ya que Michael Keaton fue elegido el mejor Batman, o al menos el favorito de los votantes.

En 2020 Ben Affleck fue elegido como el mejor en una encuesta de Twitter de Internet Movie Database (IMDb), y ese mismo año una encuesta de Radio Times arrojó a Christian Bale como el favorito. Ahora el medio Slash Film encuestó a sus lectores, y con 1,057 votantes obtuvieron a Keaton como el ganador, aunque es necesario aclarar que la encuesta omitió deliberadamente a Val Kilmer, Adam West, Kevin Conroy y George Clooney, supuestamente para dar prioridad a los Batmans con los que la audiencia actual está más familiarizada.

Aunque Keaton dio vida por última vez al superhéroe hace tres décadas, este año lo veremos en The Flash, cinta que ha recibido muchos elogios por parte de la crítica en redes sociales. La encuesta tuvo los siguientes resultados: Michael Keaton obtuvo un 37.6% de los votos, y muy cerca de él estuvo Christian Bale con 36.5%. Robert Pattinson obtuvo un 15% y Ben Affleck 10.9%.

Al final, cada fanático del superhéroe tiene su actor o actores favoritos. La versión más reciente, la de Pattinson, atrajo muchos elogios, pero también algunas críticas de aquellos que extrañan la versión de Affleck. Otros creen que ninguno ha superado a Christian Bale, y algunos cuantos prefieren a Adam West.

Michael Keaton (Birdman o (La Inesperada Virtud de la Ignorancia) - 91%, Beetlejuice, el súper fantasma - 81%, Hambre de Poder - 83%) fue el primero en llevar la capa de Batman en la exitosa película de 1989 dirigida por Tim Burton. Keaton trajo un aura de misterio y oscuridad al personaje, capturando la esencia del héroe atormentado. Su interpretación desafiante y su presencia carismática le valieron elogios de críticos y fans por igual, y la segunda entrega de su saga, Batman Regresa - 81%, fue aún más aclamada.

En 2005, Christian Bale asumió el papel de Batman en Batman Inicia - 84%, dirigida por Christopher Nolan. Bale dio una intensidad física y emocional al personaje, mostrando la lucha interna de Bruce Wayne y su compromiso con la justicia. Su actuación se destacó por su capacidad para transmitir la dualidad entre el héroe enmascarado y el hombre detrás de la máscara. La trilogía de Nolan es considerada un hito en el género de superhéroes, y cuenta con un Óscar a Mejor Actor Secundario para Heath Ledger.

Ben Affleck asumió el papel del Hombre Murciélago en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%, de 2016, y después en la decepcionante Liga de la Justicia - 41%. Su interpretación presentó a un Batman más maduro y experimentado, con una actitud más sombría y desilusionada. Aunque las películas en las que apareció tuvieron una recepción mixta, muchos admiraron la actuación de Affleck y su enfoque más oscuro del personaje.

Más recientemente, en 2022, Robert Pattinson asumió el papel en Batman - 85%, dirigida por Matt Reeves (El Planeta de los Simios: La Guerra - 93%, Déjame Entrar (2010) - 88%, Cloverfield: Monstruo - 77%). Pattinson da vida a una versión más joven y emocionalmente compleja de Bruce Wayne. Su actuación se centró en explorar las heridas y la rabia que impulsan al personaje. Aunque tardará unos años en llegar, ya está aprobada la secuela, así como una serie spin-off de El Pingüino.

