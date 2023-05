Rumor: guionista de Ant-Man and the Wasp: Quantumania fue despedido de Avengers: The Kang Dynasty

Marvel está pasando por un momento de cambio y crisis que debe tratarse con mucho cuidado. Por un lado, el desgaste generalizado sobre las películas de superhéroes y la sobreexplotación de franquicias y universos compartidos han creado un contexto muy competitivo y desgastante para la marca que popularizó estas tendencias en primer lugar. Por otro lado está la propia dinámica de la compañía que bajo nuevos líderes comenzó a subir las apuestas, pero no necesariamente la calidad. Ant-Man and the Wasp: Quantumania - 60% es prueba de este conflicto, y es que debía ser uno de los pilares de la Saga del Multiverso, en especial porque el guionista Jeff Loveness es el encargado de trabajar Avengers: The Kang Dynasty, lo que al parecer acaba de cambiar justamente por el fracaso en taquilla de esta cinta.

Marvel realmente nunca tuvo intenciones de ocultar qué villano quería abordar luego del cierre de la historia de Thanos con Avengers: Infinity War - 79% y Avengers: Endgame - 95%, pues anunciaron con emoción la llegada de Jonathan Majors como Kang. Aquellos que conocen bien los cómics ya estaban familiarizados con ese nombre, y hasta consideraban que era una buena señal para la presentación de Los Cuatro Fantásticos porque sus historias están ligadas de diversas formas. Independientemente de la reacción inicial ante el actor de Lovecraft Country - 100%, las expectativas se elevaron para las nuevas fases del UCM.

El asunto es que el tema de Kang tardó bastante en despegar, pues la primera ola de estrenos, que incluye Eternals - 58%, Black Widow - 87% y Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos - 95%, realmente no permitió un avance en este aspecto y comenzó a generar una cierta desesperación entre los fans que no ha desaparecido del todo. Parte del problema también es que las audiencias quieren que todo se convierta en un evento cinematográfico descomunal, cuando en muchas ocasiones simplemente son presentaciones de nuevos personajes o espacios para que los ya conocidos puedan seguir desarrollando su historia.

Luego de una larga espera, los espectadores por fin pudieron ver un poco de Kang en el final de la primera temporada de Loki - 96% donde una de sus variantes habla por primera vez sobre el peligro de abrir una puerta hacia los multiversos. Por supuesto, esto sólo era una probadita de lo que sucedería en Ant-Man and the Wasp: Quantumania donde el personaje finalmente se presentaría como un villano oficial, y el único que este héroe debía enfrentar en esta historia. Como se confirmó que la versión de Kang que se vería aquí sería la del Conquistador, las expectativas para el estreno de la secuela se dispararon.

Muchos pensaron que la cinta sería increíblemente conmovedora y que incluso terminaría con el personaje de Scott Lang (Paul Rudd) sacrificando su vida en un intento por detener a Kang. Otros más creían que el héroe simplemente no podría ganar la batalla en esta ocasión y Kang lograría escapar, desatando así los primeros acontecimientos que nos llevarían a Avengers: The Kang Dynasty. Al final las cosas no fueron así, y el villano se trató de una manera mucho más convencional, lo que a su vez llevó a los seguidores a esperar lo peor de este otro gran evento de los Vengadores que también sería escrito por Jeff Loveness.

Jeff Loveness ha hablado poco sobre su labor en Avengers: The Kang Dynasty, pero él parecía el nombre adecuado para la tarea porque él estaba formando narrativamente a Kang dentro del UCM. Sin embargo, parece que las cosas llegaron a un punto distinto ahora que se puede hablar oficialmente de que Ant-Man and the Wasp: Quantumania fue un fracaso en taquilla, al menos para los estándares de la marca. Con esto llega un rumor muy peculiar que podría cambiar muchas cosas para el futuro de esta saga, y es que según el insider Jeff Sneider, el escritor habría sido despedido:

RUMOR: Escuché que el guionista Jeff Loveness está fuera de AVENGERS: KANG DYNASTY... y que cayó antes de la huelga.

RUMOR: Hearing that screenwriter Jeff Loveness is off AVENGERS: KANG DYNASTY... and that he fell off prior to the strike. — Jeff Sneider (@TheInSneider) May 19, 2023

Marvel no ha mencionado nada de esto de manera pública, y si este rumor es verdad, es posible que tome un tiempo confirmarse, pues con la huelga de escritores activa en todo Hollywood, es importante para las productoras que estas decisiones no se vean como una respuesta al gremio, sino como una decisión en beneficio de su producto y que, además, se tomó antes de todo el problema. Los fans del UCM se mantienen bastante leales, pero ya no tan pacientes, en especial porque ahora existe una oferta mucho más amplia en el género, y los defectos de la compañía se pueden convertir en el mayor obstáculo. En teoría, Disney se dio cuenta de que subestimó el manejo de esta y otras marcas, por lo que esperan hacer los cambios adecuados para recuperar la calidad de sus viejas entregas.

