Disney cierra el lujoso hotel Star Wars: Galactic Starcruiser porque fue un fracaso

Disney compró Lucasfilm en 2012 y prometió darle un nuevo impulso a la franquicia de Star Wars. Parte de sus planes incluían una nueva serie de películas y parques temáticos, y en ambos casos han tenido triunfos y fracasos, el más reciente fracaso es el lujoso hotel Star Wars: Galactic Cruiser, que ya en diciembre del año pasado se veía venir, pues sólo tenía dos reservaciones para 2023.

Hoy mismo Disney ha dado a conocer el cierre de la atracción para el 30 de septiembre, después de sólo unos meses activa, y la principal razón por la que no fue redituable es su elevado precio, de casi US$ 5 mil por la experiencia para dos personas, lo que hacía muy difícil que los fans se animaran a viajar a Florida sólo para ser huéspedes del hotel. A través de un comunicado Disney dijo (vía Comic Book):

Star Wars: Galactic Starcruiser es uno de nuestros proyectos más creativos y ha sido elogiado por nuestros invitados y reconocido por establecer un nuevo estándar para la innovación y el entretenimiento inmersivo. Esta experiencia boutique premium nos dio la oportunidad de probar cosas nuevas en una escala más pequeña de 100 habitaciones, y mientras nos preparamos para su viaje final, tomaremos lo que hemos aprendido para crear experiencias futuras que puedan llegar a más de nuestros huéspedes y aficionados.

Esta no es la primera controversia de Disney sobre un parque temático, hace unos años se reportó que Galaxy's Edge (originalmente Star Wars Land) no estaba teniendo el éxito esperado en venta de boletos por su alto costo, y algunos atribuyeron ese aparente fracaso al hecho de que Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, había presionado para que el parque estuviera enfocado en la trilogía de secuelas, en lugar de las dos trilogías originales.

Las reacciones de los fans han sido diversas, algunos se sienten felices de que el proyecto haya fracasado pues sentían ofensivos los precios, pero otros creen que es una lástima porque ofrecía una experiencia muy disfrutable para los aficionados a la franquicia:

Cuando Disney agrupó el Galactic Starcruiser, parecía un hotel de lujo de otro nivel y muchos estaban interesados. Luego, cuando cobró vida, nos dimos cuenta de que era un crucero intensivo de US$ 5 mil que atraía a un nicho muy pequeño, por lo que lo llamé Fracaso Galáctico antes de que abriera.

When Disney focus grouped the Galactic Starcruiser, it seemed like a next-level luxury hotel and many were interested. Then, as it came to life we realized it was an intensive $5K cruise appealing to a very small niche, which is why I called it a Galactic Failure before it opened — Brayden (@SirBrayden) May 18, 2023

Entonces, si Disney Parks está cerrando el Star Wars: Galactic Starcruiser, ¿cuánto cuesta comprar ese hallikset [instrumento musical de Star Wars]?

Disfruté profundamente, y nunca olvidaré, el tiempo que mi familia pasó en Star Wars: Galactic Starcruiser. Me sorprende saber que cerrará definitivamente tan pronto. Mi más profundo agradecimiento a todos los que trabajaron duro para hacer algo único.

I deeply enjoyed, and will never forget, the time my family spent on the Star Wars: Galactic Starcruiser — I'm stunned to hear it's permanently closing so soon.



My deepest thanks to everyone who worked hard to make a unique thing.



(I'd give anything to read a post-mortem…) pic.twitter.com/hNS25Pdxxl — Cabel (@cabel) May 18, 2023

Decepcionante, realmente quería probar esto para apoyar cosas inmersivas al estilo LARPing en los parques, pero el precio era demasiado prohibitivo. Con suerte, finalmente construirán el restaurante con servicio de mesa en Galaxy's Edge para que pueda ver el espectáculo con cena del Starcruiser y comer camarones azules.

bummer, I really did want to try this to support immersive LARPing-esque stuff at the parks, but the price was just too prohibitive. Hopefully, they'll finally build the table service restaurant in Galaxy's Edge so I can see the Starcruiser's dinner show and eat the blue shrimp https://t.co/YNIdD86i1v — Shane Bettenhausen (@ShaneWatch) May 18, 2023

Sé que la gente de mierda dará una vuelta de victoria con esta noticia, pero sinceramente es un gran fastidio. A pesar de su engañoso argumento de venta (complicado por su precio exorbitante), Starcruiser fue algo realmente especial.

I know shitty people will be taking a victory lap over this news, but it is sincerely a huge bummer. Despite its tricky sales pitch (compounded by its exorbitant price), Starcruiser was something really special. https://t.co/0ghdxYlA8J — David Daut (@DavidMDaut) May 18, 2023

No discrepo aquí. Disney tomó algo que era gratis en los parques (Legends of Frontierland en 2014) y lentamente lo cerró cada vez más por detrás del costo. Si Starcruiser muere, deja que los conceptos se abran de nuevo en Galaxy's Edge.

Don't disagree here. Disney took something that was free in the parks (Legends of Frontierland in 2014), and slowly gated it more and more behind cost.



If Starcruiser dies, let the concepts open up again in Galaxy's Edge. https://t.co/9jmngvzmJF — Hastin (@hastin) May 18, 2023

Aún no se sabe nada sobre el hombre que vendió a Disney la idea del Galactic Starcruiser.

no word yet on the man who sold Disney on the idea of the galactic starcruiser https://t.co/7vaMDbOJVj pic.twitter.com/r28lnyusXy — Dave Itzkoff (@ditzkoff) May 18, 2023

Si el comunicado de Disney es sincero, al menos habrán aprendido la lección y la próxima vez que quieran ofrecer una experiencia única para los fanáticos de Star Wars, la harán más accesible para el público y no sólo para unos cuantos que tienen la capacidad de viajar a Florida y pagar US$ 5 mil por una noche de aventuras en un hotel / crucero espacial.

