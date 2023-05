Deadpool 3: Brianna Hildebrand y Shioli Kutsuna se unen al elenco de la secuela

Ryan Reynolds tiene una oportunidad de oro con el proyecto de Deadpool 3, pues además de servir como presentación del famoso mercenario en el universo cinematográfico de Marvel, también podría ayudar a cambiar varios conceptos y tendencias dentro de la marca, desde la clasificación para adultos hasta abordar ciertos temas que antes se evitaban por satisfacer a las audiencias más jóvenes. La película rápidamente se está convirtiendo en una de las más importantes de la compañía y los fans ya quieren conocer el resultado. Por ahora, las cosas pintan muy bien con el regreso del elenco tradicional, que además ya está casi completo ahora que Brianna Hildebrand y Shioli Kutsuna también aparecerán en la cinta.

Desde hace tiempo se considera a Ryan Reynolds como uno de los actores más taquilleros e importantes dentro de la industria, pero eso no lo libró de enfrentar varios fracasos. De manera inesperada, sus fans querían verlo formando parte de alguna franquicia exitosa, pero las cosas no resultaron nada bien ni con Linterna Verde - 26% ni con X-Men Orígenes: Wolverine - 38%. Lo más deprimente para el actor fue que él de verdad quería hacerle justicia a Deadpool, pero la productora alteró demasiado al personaje y los fans no quedaron nada contentos.

El intérprete pasó varios años tratando de encontrar la forma de adaptar bien al personaje, y luego de mucha presión del público e insistencia de su parte, Fox dio luz verde a Deadpool - 84%, cinta que terminó cambiando muchas de las expectativas del público sobre las obras de superhéroes. Además de respetar muy bien la personalidad y el estilo del mercenario mutante, la primera entrega creó su propio grupo para evitar conflictos con las otras historias de los X-Men o los otros personajes de Marvel que no podían usar por cuestión de derechos.

Para ello, la cinta presentó a otros héroes mutantes como Colossus y Negasonic Teenage Warhead, que aunque sí existe en los cómics, realmente no se puede decir que fuera muy popular antes de ser interpretada en esta franquicia por Brianna Hildebrand. De hecho, su paso por la pantalla grande fue tan significativo que historietas posteriores eventualmente cambiaron su imagen para que fuera más parecida a la de las películas. La heroína es una de las favoritas del público por su rebeldía y la forma en la que siempre está en conflicto con el propio Deadpool, quien se burla en varias ocasiones de su nombre y su forma tan natural de repeler a la gente.

Aunque su participación es menor en estas películas, pues nunca se pierde la perspectiva de que es la historia del mutante, poco a poco ha encontrado más espacio en la saga y algunos esperaban con ansias que fuera confirmada para Deadpool 3 y, por asociación, para el UCM en general. Por supuesto, sus seguidores también querían ver a Yukio de regreso, quien fuera interpretada por Shioli Kutsuna en Deadpool 2 - 85%. Deadline confirma que ambas actrices ya cerraron sus respectivos tratos para aparecer en la esperada secuela y se unen así a Reynolds, Morena Baccarin, Stefan Kapicic y Rob Delaney, cerrando casi por completo el elenco que ya conocemos.

Por supuesto, Deadpool 3 aprovechará para explotar el regreso de Hugh Jackman como Wolverine, y presentar nuevos personajes, como el villano no confirmado que Emma Corrin interpretará y el rol secreto de Matthew Macfadyen. Por ahora no se tienen detalles sobre la trama, pero algunos rumores y filtraciones aseguran que podemos esperar también la participación de Ian McKellen y Patrick Stewart, quienes debutaron como Magneto y Charles Xavier en X-Men - 81%. Conforme avance la producción tendremos más noticias sobre el resto del elenco, y algunos esperan que Zazie Beetz también vuelva, y no descartan en lo absoluto el regreso de Josh Brolin como Cable, rol que le permitiría formar parte nuevamente del UCM lejos de la figura de Thanos.

Deadpool 3 estrenará en cines el 8 de noviembre de 2024, así que pasarán muchos meses antes de tener detalles más claros, incluyendo un avance. La secuela fue escrita por Reynolds junto a Paul Wernick , Rhett Reese , Zeb Wells y Shawn Levy, quien también cumple el rol de director tras la fuerte alianza que formó con el actor en Free Guy: Tomando el control - 96% y El proyecto Adam - 70%. La secuela podría abrir las puertas a muchos cambios para el UCM y nada indica que se trate de la última aparición del mercenario, así que sus seguidores pueden estar seguros de que veremos más de él ya sea en otras entregas o en otros títulos de la compañía.

