Segunda temporada de Loki revelaría el futuro de Jonathan Majors como Kang

Luego de Avengers: Infinity War - 79% y Avengers: Endgame - 95%, era difícil pensar en un villano que pudiera superar la amenaza que significó Thanos para este universo cinematográfico; sin embargo, la llegada de Kang el Conquistador en el último episodio de Loki - 96% emocionó a los conocedores y Jonathan Majors, a pesar de recibir muchas críticas racistas, logró demostrar que podría proponer algo totalmente nuevo para convertirse en una figura muy importante dentro de la marca. El asunto es que la reputación, estatus y percepción por el actor han cambiado en las últimas semanas y ahora no se sabe cómo será su futuro en Marvel, si es que todavía tiene alguno. Según nueva información, las cosas quedarán más claras con el estreno de la segunda temporada de Loki.

Sigue leyendo: Marvel Studios estaría preparándose para despedir a Jonathan Majors como Kang y elegir un nuevo actor

Jonathan Majors llamó la atención de la crítica y la audiencia con su trabajo en Lovecraft Country - 100%, serie de HBO que muchos consideraron de lo mejor de ese año y otros tomaron como una adaptación muy básica de un libro que ya es bastante complicado en su origen. Sea como sea, su presencia se volvió algo a considerar para muchos, y cuando se anunció que él daría vida al nuevo gran villano de Marvel, las expectativas se elevaron rápidamente. Los fans querían saber cómo iban a tratar al personaje y con la mención de que esta saga sería sobre el multiverso, se analizó a detalle cada estreno en un intento por encontrar nuevas señales sobre Kang el Conquistador.

De manera oficial, el personaje se presentó en el cierre de la primera temporada de Loki, serie protagonizada por Tom Hiddleston, Owen Wilson y Sophia Di Martino, pero como la versión que vimos aquí no era la más peligrosa, los seguidores se quedaron con ganas de ver más, y fue así como Ant-Man and the Wasp: Quantumania - 60% creó tantas expectativas para su estreno. Por desgracia, parece que el público olvidó que esa entrega está enfocada en el héroe y no en Kang y no tenía intenciones de ser un gran evento, pues lo importante era presentar la amenaza real para Avengers: The Kang Dynasty, sabiendo que el personaje podría aparecer en otras películas.

A pesar de que esta cinta no fue el éxito esperado, las críticas para Majors fueron muy positivas, y con el estreno de Creed III - 90% parecía ser el mejor año del actor, uno que además prometía un futuro importante para él en Hollywood. Sin embargo, las cosas cambiaron de un momento a otro cuando se dio a conocer que el intérprete había sido arrestado bajo la sospecha de agredir a su novia. Mucho se ha dicho al respecto, pero corresponde a las autoridades y el sistema de justicia hacer una investigación profunda para saber qué pasará con Majors.

También te puede interesar: Jonathan Majors podría recibir hasta un año en la cárcel si se le encuentra culpable de agresión a su novia

Poco después de que se diera a conocer este cargo, varios directores hablaron sobre las violentas actitudes que el intérprete tuvo en varias filmaciones, con lo que también criticaron al sistema de Hollywood por no permitir que la verdad saliera a la luz a tiempo con tal de hacer de Majors una celebridad. Mientras espera su juicio, el actor ya perdió varios roles y trabajos, así como el prestigio que había ganado hace unos meses. Sin embargo, nada se sabe sobre su lugar dentro de Marvel y aunque se ha confirmado que una de las versiones de Kang será muy importante en la segunda temporada de Loki, la empresa ha decidido no promocionar los episodios con su nombre.

El público quiere saber la postura de Disney-Marvel, pero por ahora nada está dicho, pues ni se ha confirmado algún despido, ni han mandando un comunicado abierto para apoyarlo. Los fans creen que es poco probable que se descarte a Kang como el gran villano de esta saga, pero eso no significa que deban mantener al actor en su casa. Según un insider, todo quedará resuelto una vez que la segunda temporada de Loki se estrene en Disney Plus:

No, absolutely not. Marvel is far too deep into the Multiverse lore to back out with Kang now.



The Multiverse Saga will continue. As for Majors…everyone will have the answer they’re waiting for by the end of Loki S2. https://t.co/3HSrmUIM2D