Strange Way of Life: Ethan Hawke admite que se sintió extasiado junto a Pedro Pascal

Strange Way of Life es la nueva película de Pedro Almodóvar, una western LGBT con Pedro Pascal y Ethan Hawke como protagonistas. La cinta ha llegado hasta el Festival de Cine de Cannes 2023 para su proyección y algunas de sus estrellas ofrecen una conferencia de prensa para hablar sobre el trabajo realizado. En su interacción con los medios, Hawke admite que está encantado con Pascal, lo alaba y asegura que se siente complacido por sentirse deseado por un hombre tan atractivo como él (al menos en la ficción).

Desde sus primeros papeles en películas como La Sociedad de los Poetas Muertos - 85% y La Dura Realidad - 65%, hasta sus interpretaciones aclamadas en películas como Antes Del Amanecer - 100% y Boyhood: Momentos de una Vida - 98%, Hawke ha demostrado su talento para encarnar personajes complejos y convincentes. Además de su éxito en el cine, ha incursionado en el teatro y ha obtenido reconocimiento por su trabajo en el escenario. Ethan también ha dirigido varias películas, mostrando su habilidad como narrador y su visión creativa. Con su carisma natural y su enfoque artístico, Hawke se ha consolidado como una figura respetada y admirada en la industria del entretenimiento.

Por su parte, Pedro comenzó su carrera en la pantalla chica con participaciones en diversas series, pero fue su papel en la exitosa serie de televisión Game of Thrones - 59% lo que le dio reconocimiento mundial. Posteriormente, Pascal protagonizó la serie Narcos - 96%, interpretando al agente de la DEA Javier Peña, y ha participado en películas aclamadas como Kingsman: El Círculo Dorado - 51% y Mujer Maravilla 1984 - 76%. Su papel más icónico hasta ahora ha sido el de The Mandalorian - 80% en la serie homónima de Star Wars, donde interpreta al enigmático y carismático cazarrecompensas. A lo largo de su trayectoria ha demostrado su versatilidad actoral y ha conquistado a la audiencia con su carisma y talento, consolidándose como uno de los actores más destacados de su generación.

Strange Way of Life destaca por ser un trabajo de Almodovar hablado en inglés, aquí la sinopsis: “Un hombre monta a caballo por el desierto que lo separa de Bitter Creek. Viene a visitar al sheriff Jake. Veinticinco años antes, tanto el sheriff como Silva, el ranchero que cabalga para encontrarse con él, trabajaron juntos como sicarios.” Por su parte, Ethan Hawke no agradece la oportunidad de trabajar con el chileno (vía Variety):

Me gusta que me quieran, sabes que no me importa. Si resulta ser un hombre muy atractivo y extremadamente talentoso, mejor que mejor.

Ethan Hawke también habla de su personaje, Jake, un hombre gay, y del proceso que tiene que afrontar para ser quien es:

Lo que me encantaba del sheriff, de Jake, es que hay una forma en que somos y hay una forma en que queremos ser, y a menudo no son lo mismo. Crea un conflicto si eres heterosexual o si eres gay. Hay formas en las que nos gustaría serlo y, a menudo, pasamos por nuestras vidas fingiendo ser así y crea grietas en nosotros y crea mentiras en nosotros. El proceso de maduración es tener menos de esas grietas y menos de esas mentiras. Y sentí que Jake era un gran personaje por eso.

El cine queer tiene una importancia significativa en nuestra sociedad, ya que desafía las normas de género y sexualidad, y proporciona una representación más inclusiva y diversa en la pantalla. A través de películas queer, se exploran temas relevantes como la identidad, el amor y la aceptación, lo que permite a las personas LGBTQ+ verse reflejadas y validadas en historias auténticas y significativas. Además, el cine queer contribuye a la sensibilización y el entendimiento de las realidades y luchas de la comunidad LGBTQ+, fomentando así la empatía y la tolerancia en la sociedad en general. Al destacar voces y experiencias marginadas, el cine queer desafía la heteronormatividad y promueve un mundo más inclusivo y equitativo.

