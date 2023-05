Stephen King ya vio The Flash y dice que es única entre el cine de superhéroes

Mucho se ha hablado de lo sorprendente que es The Flash, según los pocos privilegiados que la han visto. Entre estos se encuentran muchos críticos, y antes de ellos algunas celebridades como Tom Cruise, y ahora se suma Stephen King , quien fue invitado a una proyección especial. El escritor de clásicos como Carrie, Cementerio de mascotas, Eso y muchos más, quedó tan impactado como todos los demás que la han visto y que han compartido su opinión en redes sociales.

The Flash está inspirada en el cómic Flashpoint, y es dirigida por Andy Muschietti, pero antes de que el director argentino tomara el proyecto en sus manos pasó por varios cineastas que abandonaron la producción por diversos motivos. A pesar de que la cinta ha enfrentado diferentes obstáculos, incluyendo las controversias de su protagonista, estamos a solo un mes de que llegue a los cines y pueda ser disfrutada por todo el público.

Además de tener de regreso a Ezra Miller en el papel principal de The Flash, la película introduce a Sasha Calle como Supergirl, y trae de regreso a Michael Keaton, quien no ha interpretado a Batman desde hace treinta años. También veremos a Ben Affleck en la última interpretación como el Hombre Murciélago que dará antes de que el personaje tenga un reboot en el nuevo universo cinematográfico de DC a cargo de James Gunn.

David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, y James Gunn, co-presidente de DC Studios, elogiaron The Flash mucho antes de que fuera proyectada a los críticos, pero su opinión no podría ser menos imparcial. En el caso de Tom Cruise y Stephen King, no tienen muchas razones para elogiar la cinta, aunque el escritor seguramente mantiene una amistad, o al menos una relación cordial, con Muschietti, quien dirigió las dos adaptaciones más recientes de Eso.

Independientemente de la relación que tenga con el director argentino, Stephen King dio una opinión que coincide con lo que dice la mayoría sobre The Flash, y tiene como plus que no es un fanático de los superhéroes:

I got an advance screening of THE FLASH today. As a rule I don't care a lot for superhero movies, but this one is special. It's heartfelt, funny, and eye-popping. I loved it.