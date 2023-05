Misión Imposible: Sentencia Mortal – Parte Uno lanza su tráiler lleno de acción y acrobacias de Tom Cruise

El emocionante mundo de Misión Imposible regresa con una nueva entrega en el tráiler oficial de Misión: Imposible – Sentencia Mortal Parte 1. La película que llegará a cines este año trae de regreso a Tom Cruise como el intrépido Ethan Hunt, liderando un elenco estelar en esta esperada producción. Bajo la dirección de Christopher McQuarrie, quien ya nos sorprendió con Misión: Imposible Nación Secreta - 93% y Misión: Imposible - Repercusión - 98%, esta película promete ser una experiencia cinematográfica inolvidable para los fans.

También te puede interesar: Misión Imposible 7 es alucinante, según primeras proyecciones de prueba

En Misión Imposible: Sentencia Mortal – Parte Uno, Cruise se unirá a los talentosos Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby , Angela Bassett y Frederick Schmidt, quienes también regresan para dar vida a sus personajes de la franquicia. Pero eso no es todo, ya que Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Esai Morales, Rob Delaney, Charles Parnell, Indira Varma, Mark Gatiss y Cary Elwes se unen a la franquicia, enriqueciendo aún más el reparto. La fecha de lanzamiento de esta esperada cinta está programada para el 12 de julio en los Estados Unidos.

Sin duda los fanáticos de Misión Imposible contarán los días para sumergirse en esta trepidante y emocionante historia de espías, que sólo es la primera parte de una historia épica. La secuela también es dirigida por McQuarrie, y se estrenará el 28 de junio de 2024. Pueden ver el tráiler oficial de Misión Imposible: Sentencia Mortal – Parte Uno a continuación:

El rodaje de la séptima entrega de Misión Imposible estuvo envuelto en la polémica entre Tom Cruise y parte del equipo de producción. El reconocido actor y protagonista de la saga no ocultó su frustración y explotó verbalmente contra algunos miembros del crew por no cumplir con las medidas de seguridad, en particular, el uso de cubrebocas. Según informes, durante la filmación, Cruise presenció a dos miembros del equipo de producción violando los protocolos de seguridad, y preocupado por la salud y el bienestar de todos los involucrados en la producción, manifestó su enojo y decepción de manera contundente.

También lee: Top Gun: Maverick | Director admite que Tom Cruise estaba dispuesto a rechazar el proyecto, pero logró convencerlo

La explosión de Cruise se hizo pública después de que se filtrara un audio de la discusión, lo que generó un intenso debate en los medios y en las redes sociales. Mientras algunos apoyaron al actor por su firmeza y preocupación por la seguridad del equipo, otros cuestionaron su reacción y lo tildaron de excesivo.

La saga de Misión Imposible ha sido un hito en el cine de acción desde su debut en 1996. Inspirada en la serie de televisión de la década de los 60, la franquicia ha logrado mantenerse relevante y emocionante durante más de dos décadas, gracias a su atractiva mezcla de intriga, acción explosiva y, sobre todo, la presencia del intrépido Tom Cruise como el agente Ethan Hunt.

Desde el inicio, Misión Imposible nos mostró un nuevo tipo de espía. Ethan Hunt es un personaje persistente, inteligente y físicamente audaz que, a diferencia de otros personajes del género, no depende de gadgets sofisticados ni de trajes elegantes, sino de su ingenio y resistencia. La primera entrega, dirigida por Brian De Palma, sentó las bases para lo que sería una franquicia llena de suspenso y acción vertiginosa.

A lo largo de las siguientes películas, la saga ha sabido reinventarse con éxito. Con cada nuevo director, Misión Imposible ha explorado diferentes estilos y tonos, pero siempre manteniendo su esencia. En Misión: Imposible 2 - 57%, John Woo incorporó su característico estilo de acción estilizada. J.J. Abrams, en la tercera entrega, añadió profundidad emocional al personaje de Ethan Hunt, mientras que Brad Bird en la cuarta, Misión Imposible: Protocolo Fantasma - 93%, nos brindó set pieces memorables y una mayor implicación del equipo de Hunt. Es de esperar que la séptima entrega y su secuela no decepcionen a los fans.

No te vayas sin leer: Shakira y Tom Cruise son captados juntos y fans temen que el actor quiera reclutarla en la Cienciología