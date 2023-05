Five Nights at Freddy's estrena su primer teaser tráiler

La película de Five Nights at Freddy's, basada en el famoso videojuego homónimo de terror creado por Scott Cawthon, ha lanzado su primer teaser tráiler y es espectacular. El primer juego de la serie FNAF fue lanzado en 2014 y desde entonces ha ganado una gran popularidad entre los fanáticos del horror y los gamers en general. Gracias a su éxito, la franquicia ha expandido su universo a través de secuelas, precuelas, libros, novelas gráficas, y en unos cuantos meses finalmente dará el salto a la pantalla grande.

Five Nights at Freddy's, la película, tiene un estreno programado para el 27 de octubre de este 2023, fecha perfecta para un estreno de horror sobrenatural. La cinta es dirigida por Emma Tammi (A la Intemperie - 100%) a partir de un guion escrito por ella misma en colaboración con Scott Cawthon y [b]Seth Cuddeback[/b], basándose en el videojuego de la franquicia del mismo nombre. El reparto de la cinta incluye a grandes estrellas como Josh Hutcherson, Mary Stuart Masterson, Matthew Lillard, Piper Rubio, Kat Conner Sterling y Elizabeth Lail.

Este 16 de mayo por la tarde, el primer teaser tráiler de la película llegó a Internet y vaya que ha emocionado a los fanáticos. Te dejamos el terrorífico avance a continuación (via Discussing Film):

The first teaser for ‘FIVE NIGHTS AT FREDDYS’ has been released.



The film releases on October 27 in theaters & Peacock. pic.twitter.com/epUK4dtVQS