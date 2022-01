Disney ya está desarrollando live-action de los Aristogatos

Disney ha optado en los últimos años por traer una larga lista de adaptaciones live action de sus más famosas películas clásicas, y a pesar de que las críticas hacia estas producciones se encuentran demasiado divididas, hay personas que realmente disfrutan de estos increíbles nuevos títulos. Grandes noticias han llegado para todos los fanáticos de los largometrajes de antaño de Disney, pues al parecer la compañía se encuentra desarrollando un live action de Los Aristogatos - 66%, una de las cintas más divertidas de aquella época.

De acuerdo con información de Deadline, la llegada de esta adaptación ya es una realidad. Los Aristogatos se estrenó en el año 1970, todavía durante la famosa “Edad Oscura” de Disney. A pesar de que este filme no se colocó entre los más exitosos en ese tiempo en su estreno, tuvo la oportunidad de recuperarse después de que comenzara su distribución por medio de vhs, rápidamente se convirtió en un título esencial dentro del hogar, y así logró dejar su marca en la infancia de miles de niños y niñas de varias generaciones.

Los Aristogatos nos cuenta la historia de un pequeño grupo de gatos elegantes y mimados originarios de París, criados por una bondadosa mujer mayor que era poseedora de gran riqueza. Los problemas comienzan cuando el mayordomo de la residencia se entera que la dueña pretende heredar todas sus posesiones a los gatitos, por lo que este decide robar a los felinos y abandonarlos en el campo para que no encuentren su camino a casa y así obtener un poco (o todo) el dinero que la mujer quería heredar. Tristes y desorientados en el campo, la mamá gato de la ciudad y sus tres gatitos esponjosos se unen a un gato que se sabe cuidar sólo por las calles de París para encontrar el camino de regreso a casa antes de que sea demasiado tarde.

Esta nueva y emocionante aventura gatuna será escrita por Will Gluck y Keith Bunin. Gluck también producirá a través de Olive Bridge Entertainment. La experiencia de estos escritores nos permite suponer que harán un trabajo espectacular en la producción. Ambos han colaborado en películas animadas o parcialmente animadas; Keith Bunin trabajó en la película de Disney de 2020 Onward y Will Gluck se desempeño en las cintas de Las Travesuras de Peter Rabbit - 62%, que incorporaron elementos animados y de acción en vivo.

Muy pocos detalles han sido compartidos hasta el momento sobre esta nueva producción, aún no se sabe cuando será estrenada ni quienes estarán en ella. Además, tampoco se ha revelado si su llegada será en salas de cine o en Disney Plus, de cualquier forma estaremos esperando a más información. De acuerdo con el informe de Deadline, el largometraje de los tiernos mininos tendrá un estilo similar a la adaptación de La Dama y el Vagabundo que se lanzó en Disney Plus en el año 2019.

