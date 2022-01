The Batman: Matt Reeves presenta el tema musical oficial creado por Michael Giacchino

Existen varios elementos en una cinta que indudablemente serán de gran importancia si hablamos del éxito o del fracaso de esta. Nos referimos a aspectos clave como el guión, la dirección, la actuación y por supuesto, la banda sonora. Claro que muchos ya se encuentran impacientes por ver a Robert Pattinson protagonizando The Batman , la cual tiene un estreno programado para el próximo 4 de marzo, sin embargo, los fanáticos no sólo están ansiosos por la llegada del nuevo Caballero de la Noche en acción, sino que también esperan que la la trama y la música sean capaces de atraparlos en la historia. Por suerte, no tenemos que esperar más para escuchar el tema musical del filme, pues acaba de ser lanzado esta misma noche.

También te puede interesar: Matt Reeves dice que su Batman es tan cool como James Bond

Gracias al director de The Batman, Matt Reeves, el tema ha llegado considerablemente temprano para ser escuchado por todos los fanáticos que cada vez pidan un poco más de esta película. Sin duda se trata de una agradable sorpresa para quienes han seguido de cerca el largometraje ya que ahora podrán escuchar parte de la banda sonora y comenzar a imaginar qué camino tomará la historia de este experimentado Bruce Wayne.

El famoso compositor estadounidense Michael Giacchino es quien se encargó de crear la banda sonora del filme. Desde luego que tener a este aclamado compositor trabajando en el proyecto sólo intensificó el entusiasmo de los admiradores por ver el filme. Giacchino es famoso por haber musicalizado varios largometrajes importantes que poseen bandas sonoras sobresalientes, tales como Los Increíbles - 97%, Ratatouille - 96%, Up, Una Aventura de Altura - 98%, Misión Imposible: Protocolo Fantasma - 93%, Jurassic World: El Reino Caído - 58%, Súper 8 - 82%, Zootopia, Rogue One, varias cintas de Marvel Studios y muchas más. Sus maravillosas colaboraciones le han valido un Óscar, un Emmy y tres Grammys. Matt Reeves compartió a través de su cuenta de Twitter unas gratas palabras dirigidas a Giacchino, y junto a estas, extendió una invitación para que todos escuchen este nuevo y maravilloso tema musical, titulado The Batman.

My brilliant friend @m_giacchino wrote this theme before I ever shot a frame of @TheBatman. I can still remember listening to it in my car with #DylanClark before we went onto the stage to do #RobertPattinson's screen test. We both had chills. Listen now: https://t.co/1t4ExcwfZd pic.twitter.com/hACMoP9bT0