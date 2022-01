Doctor Strange in the Multiverse of Madness: se filtra supuesta lista de los cameos que veremos

Desde hace meses se han venido comentando todo tipo de rumores sobre Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la siguiente película del Universo Cinematográfico de Marvel que promete ser completamente impactante. En medio de las ya sorprendentes especulaciones, en redes aparece una lista de supuestos cameos que veremos en la cinta, algunos demasiado increíbles como para tomarlos demasiado en serio. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

Algunos fans del MCU están de acuerdo en que las expectativas por In the Multiverse of Madness deberían ser más grandes que las observadas con Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92%, sin embargo, el estudio no ha ofrecido demasiada información como para que el público se haga una idea de lo que veremos; tan sólo existen los rumores y las posibilidades. Ahora, a través de un perfil en Twitter dedicado a la divulgación de información sobre los proyectos de Marvel Studios, aparece en línea una interesante lista sobre los superhéroes que podrían aparecer en la secuela:

Una nueva supuesta filtración para los miembros del elenco de Doctor Strange in the Multiverse Of Madness, ¡podría ser falsa!

A new supposed leak for the cast members of Doctor Strange in the Multiverse Of Madness; could be fake🚨! pic.twitter.com/VxJEcM1EDn — MCUverse (@MCUverse_) January 19, 2022

En la lista aparecen todos los actores que ya fueron confirmados y algunos de los rumores más fuertes de los últimos meses, por ejemplo, Patrick Stewart como el profesor Charles Xavier; Ian McKellen como Magneto; Hugh Jackman como Wolverine; o Sophie Turner como Jean Grey. No obstante, también pueden leerse algunos nombre que rayan en lo fantástico y que es prácticamente imposible que los veamos en pantalla: Leonardo DiCaprio como Peter Parker/Spider-Man; Chris Evans como Johnny Storm; Sabrina Carpenter como Gwen Stacy; Ben Affleck como Daredevil; o Ben Stiller como Larry Daley, ¿qué? Por supuesto que nada de lo anterior se puede tener por seguro hasta que lo veamos en las salas de cine, o no.

Cuando Doctor Strange: Hechicero Supremo - 89% se estrenó en 2017, los fans no quedaron especialmente encantados con la cinta, pero sí con el personaje. Stephen llegó para quedarse y desde entonces nos ha ofrecido acercamientos interesantes sobre la realidad que habitan los héroes y villanos de este universo. Su impacto en los eventos de los Vengadores fue muy importante y vaya que destaca en cada cosa que hace. El personaje también resultó fundamental en los eventos de Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92%, la más reciente película de Sony en colaboración con Marvel Studios que se llevó la mejor taquilla de 2021 por obvias razones.

Las cosas se pondrán realmente difíciles para Stephen Strange en el Multiverso de la Locura. Wanda Maximoff ha sido declarada como un ser mucho más poderoso que el Hechicero Supremo, así que la situación se saldrá de control si la vemos convertirse en villana. Las habilidades mágicas de la Bruja Escarlata podrían representar una desventaja o un gran alivio para el protagonista, dependiendo del papel que juegue el personaje en el argumento. ¿Qué sorpresas nos traerá el multiverso?, ¿se cumplirán varios de los cameos prometidos en la lista anterior? De acuerdo con IMDb, la película se estrena en cines el 6 de mayo de 2022, la dirección está a cargo de Sam Raimi. Puedes leer la sinopsis a continuación:

Después de los eventos de Avengers: Endgame, el Dr. Stephen Strange continúa su investigación sobre la gema del tiempo. Pero un viejo amigo convertido en enemigo busca destruir a todos los hechiceros de la Tierra, interfiriendo con el plan de Strange y también provocando que desate un mal indescriptible.

