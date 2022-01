Peacemaker critica el código moral de Batman

DC tiene muchísimos personajes que puede aprovechar más allá de los integrantes de su famosa Liga. Aunque el público no se queja y disfruta genuinamente de estas adaptaciones, también espera la llegada de otros héroes y villanos. En parte, eso fue lo que sirvió muy bien en El escuadrón suicida - 91%, cinta que no dependía de lo ya establecido para contar su propia historia y nos presentó a otras figuras, aunque no todas duraron mucho. Peacemaker, interpretado por John Cena, fue uno de los favoritos y la confianza de los ejecutivos era tanta que dieron luz verde para que James Gunn hiciera una serie spin-off. En el programa, poco a poco hemos visto cómo se relaciona este vigilante con su entorno, que incluye a otros villanos y a varios héroes como Batman, que aunque nunca se ve se menciona mucho.

Dicho esto, los fans ya saben que Peacemaker tiene un serio problema con Batman y su furia va más allá del hecho de que sea un héroe. En muchos sentidos, Peacemaker tiene todo para ser alguien más heroico; cuenta con la fuerza, la habilidad, la resistencia y carga con el lema de conseguir la paz a toda costa. El problema es justo eso, para este personaje no hay límites sobre lo que se debe hacer para lograr la paz en el mundo, o un sentido de paz que alguien más le transmita. Para lograr su misión, él no tiene problema en matar sin averiguar y tampoco se preocupa por los daños colaterales.

En cambio, Batman se mantiene dentro de un código que lo alejan del mundo criminal, y el punto principal es el no matar. Esta diferencia abismal es la que separa a ambos y Peacemaker lo sabe bien. En la película ya se mencionaba su falta de ética, pero la serie ha explorado mucho más este asunto, dando al protagonista un desarrollo más profundo donde se habla del abuso emocional por parte de su padre y su sentimiento de abandono, mismo que lo mantiene enojado y enajenado. En el más reciente episodio, Peacemaker aprovechó para criticar al famoso héroe de Gotham, y no midió sus palabras en esta ocasión.

En el cuarto capítulo, Peacemaker hace una parada en casa de su padre para conseguir más equipo y termina intercambiando duras verdades con su vecino. Para empezar, el personaje debe aceptar que la figura paterna con la que creció es un villano racista, lo que lo hace a el, por asociación, un elemento malvado. Las cosas empeoran cuando se encuentra con el vecino que gusta de decir que no es un héroe en lo absoluto, pero que Batman sí lo es. Para probar su punto, le pide a Peacemaker que haga una lista de sus supervillanos personales, pero él le responde que la mayoría están muertos. El protagonista se defiende diciendo que Batman es demasiado cobarde para acabar con ellos y al llevarlos a la cárcel sólo les da una nueva oportunidad de matar a más gente.

En una reciente entrevista para el podcast Top 5 TV de The Hollywood Reporter, James Gunn reveló que este momento causó algo de molestia a DC. El asunto es que Peacemaker llama a Batman “pussy,” insulto que se considera despectivo y hasta homofóbico:

Me sorprendió bastante porque no les gustaba mucho que Peacemaker llamara a Batman de esa manera. Yo pensaba: “Pero él habla de todas estas otras cosas terribles sobre todos estos otros superhéroes que son mucho peores que llamar a Batman así.” No sé por qué él hecho de que llame a Batman de esa manera es potencialmente más ofensivo que lo que dice sobre Superman. No entiendo por qué uno fue mencionado y el otro no.

Independientemente del insulto de Peacemaker, el personaje no es el único que tiene problemas con el código de Batman y lo considera su mayor debilidad. Además del público, varios personajes en los cómics y las películas han mencionado lo mismo. Joker, por ejemplo, cree que la verdadera razón no es porque Batman quiera mantener su moral, sino porque quiere mantener su adicción y su verdadera identidad con la máscara. Después de todo, si Gotham ya no tiene supervillanos no requiere a un héroe como él.

Las adaptaciones también han trabajado con este dilema. La versión de Zack Snyder, interpretada por Ben Affleck, nos indica que después del asesinato de Robin, Batman perdió el control en muchos sentidos y tardó mucho tiempo en recuperar sus valores. Es posible que veamos algo similar en The Batman , donde Robert Pattinson dará vida a Bruce Wayne durante sus primeros años de lucha contra el crimen, mucho antes de hacerse de un código personal.

