Netflix anuncia nueva película de Wallace y Gromit y revela primer vistazo de la secuela de Pollitos en Fuga

Netflix sigue su labor para conquistar todos los géneros posibles y entregar el mayor número de títulos originales para mantener satisfechos a sus suscriptores. Una buena forma de lograr esto es adquiriendo derechos de material original que con suerte pueden ser explotados por mucho tiempo. Hace unos años, la plataforma de streaming hizo un trato con Aardman Animations para desarrollar nuevos proyectos originales. La empresa es conocida por sus obras de claymation, como Wallace & Gromit, Morph y Shaun the Sheep. Como parte de esta relación, ya se confirmó una nueva cinta de Wallace & Gromit y una secuela oficial de Pollitos en Fuga - 97%.

La franquicia de Wallace & Gromit comenzó con un cortometraje y tiempo después tuvo su propia serie y una película. En 2005 se estrenó Wallace y Gromit - La Maldición de los Vegetales - 95% y unos años después el spin-off de Shaun el Cordero - 99%. Pero la empresa también desarrolló una cinta totalmente original llamada Pollitos en Fuga que fue un gran éxito entre la crítica y el público, además de tener una excelente recepción en la taquilla mundial. Los personajes se mantienen como grandes favoritos del público así que era cuestión de tiempo para tener más de ellos y se acaba de confirmar que BBC y Netflix ya están trabajando en estas secuelas.

Según Deadline, la nueva cinta de Wallace & Gromit llegará en 2024 y aunque no cuenta todavía con un título oficial sí sabemos de qué va a tratar. La sinopsis oficial revela que la historia se enfocará en la dependencia a la tecnología. Gromit comienza a preocuparse de que Wallace depende mucho de sus inventos y esto parece confirmarse cuando inventa un “gnomo inteligente” que desarrolla conciencia propia. Como es de esperarse, todo se sale de control y Gromit tendrá que enfrentarse a fuerzas sobrenaturales para evitar que Wallace pierda su capacidad de inventar.

Nick Park, creador de los personajes, se unirá a Merlin Crossingham para dirigir esta secuela. Park también escribirá el guion junto a Mark Burton , guionista de Madagascar - 55%. Aardman Animations se mantendrá como la productora oficial. Sean Clarke, El director general de la empresa, mandó un comunicado diciendo:

Wallace & Gromit son muy queridos por todos en Aardman: son como una familia para nosotros y no podríamos estar más emocionados de crear una nueva película para que protagonicen. Cuando a Nick se le ocurrió el concepto de una “gnomo inteligente” todos estuvimos de acuerdo en que Wallace encontraría la idea irresistible. Estamos seguros de que el público también encontrará la historia irresistible.

Pero esta no es la única buena noticia, pues Netflix también dio un pequeño adelanto sobre la secuela de Pollitos en Fuga. Se sabe que llevará por título Chicken Run: Dawn of the Nugget y se estrenará en algún punto del próximo año, a 23 años del estreno de la original, que fue protagonizada por Mel Gibson y Julia Sawalha. Los actores no regresarán para la secuela, lo cual es muy lógico pues la figura de Gibson ha estado rodeada de controversias desde hace unos años. En cambio, serán Zachary Levi, más conocido por ¡Shazam! - 88%, y Thandie Newton, actriz de Westworld - 89%, quienes quedarán como protagonistas.

Netflix también dio a conocer la primera imagen oficial de la secuela:

Pollitos en Fuga fue toda una sorpresa cuando se estrenó. La historia nos mostraba cómo un grupo de gallinas hacía lo posible para escapar a su horrible destino, pues sus dueños las matan cuando ya no pueden poner huevos para preparar pasteles de carne. La inesperada llegada de un gallo cambia las cosas y da una nueva esperanza para las desesperadas gallinas.

Tanto Wallace & Gromit como Pollitos en Fuga fueron muy exitosas y multipremiadas. Más allá de su peculiar estilo de animación, que a nivel técnico ya representa todo un reto, los guiones siempre han estado caracterizados por su ingenio y originalidad, y eso es lo que en realidad se queda con el público que seguramente estará más que emocionado por ver estos nuevos títulos.

