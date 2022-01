Spider-Man: Sin Camino a Casa | Andrew Garfield revela escena eliminada junto a Tobey Maguire

A más de un mes del estreno de Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92%, los fans siguen felices por haber tenido de regreso a Andrew Garfield (Hasta el Último Hombre - 86%, Red Social - 96%, Una Razón Para Vivir - 67%) y a Tobey Maguire (La Jugada Maestra - 72%, El Gran Gatsby - 48%, Loco fin de semana - 25%) en la pantalla grande, dando vida a sus respectivas versiones del Hombre Araña. No obstante, lo que vimos en cines está lejos de ser el único corte, cada vez más se revela que los guionistas y el director tuvieron que desechar varias escenas para la versión final, y la más reciente en ser revelada fue una que involucraba a Andrew y Tobey.

Una parte importante del éxito de Spider-Man: Sin Camino a Casa se debe a que contiene varias referencias en diálogo e imagen a las sagas de El Hombre Araña y El Sorprendente Hombre Araña, y una de las más emblemáticas de la película es aquella donde el Peter Parker de Tobey está tratando de tronarse la espalda porque le duele, así que el Peter Parker de Andrew le ofrece tronársela. La escena fue muy bien recibida por los fans, pero según Garfield hubo una versión anterior de la misma.

Además de tener a los dos actores interactuando, la escena es una referencia a El Hombre Araña 2 - 93%, cuando Peter recupera sus poderes y grita "I'm back" (he regresado), pero al caer y golpearse dice entre quejidos "My back" (mi espalda). Sin embargo, según Garfield, en otra versión ambos se estaban tronando la espalda y demostraban los efectos de la edad, y sin duda de una vida de recibir golpes para defender al mundo. Estas fueron sus declaraciones en el podcast Happy Sad Confused (vía Comic Book):

Fue tan lúdico, creativo y libre, y me encantó el hecho de que Tobey tiene sus problemas de espalda y yo soy como, siendo su amigo diciendo que yo también tengo mis problemas de espalda, me estaba estirando en un punto de esa escena, estaba como haciendo estiramientos de hombre viejo antes de ese momento, lo cual no llegó al corte [final], pero creo que es mejor que eso fuera todo de Tobey.

El personaje de Garfield no tiene la apariencia de ser tan grande como el de Maguire, pero de haber sido la escena como él la narra, muchos de los fans que están en su tercera década podrían haberse sentido identificados también con él, dado que en esa etapa de la vida muchas dolencias comienzan a aparecer, dolencias que antes no tenían o no se les habían manifestado.

Debido a las declaraciones que han hecho Garfield y Tom Holland (Spider-Man: Lejos de Casa - 82%, Avengers: Infinity War - 79%, Lo Imposible - 81%), parece que los tres actores se hicieron buenos amigos y disfrutaron mucho trabajar juntos. El también protagonista de Tick, Tick... Boom! - 93% declaró en el mismo podcast lo siguiente:

Me encantaría seguir trabajando con Tobey y Tom. Creo que esa clase de dinámica entre tres hermanos es…no lo sé, jugosa. Pero para ser honestos, sinceramente voy a decir que estoy feliz y satisfecho y agradecido de ser parte de esto [Spider-Man: Sin Camino a Casa]. Es difícil querer más en este momento. Simplemente estoy tratando de saborear el momento con los fans, la audiencia y sólo decir ‘gracias’. Sí, me siento humilde y agradecido por la respuesta.

Otra de las razones por las que Garfield se sintió muy bien al realizar la película fue que su Peter Parker salvó a Michelle Jones de caer al vacío, justo cuando el Duende Verde, interpretado por Willem Dafoe (La Última Tentación de Cristo - 82%, Nacido el 4 de Julio - 90%, Anticristo - 70%), se lleva volando al Peter de Tom Holland y le impide salvar a su amada. El salvar a MJ fue para el Spider-Man de Garfield un momento catártico.

