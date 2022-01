The Batman: Robert Pattinson revela cómo la pandemia afectó a la película

La industria del cine y del entretenimiento en general se ha visto afectada desde el inicio de la pandemia por Covid-19, y hasta el momento no ha logrado recuperar su brillo original, pues las restricciones sanitarias continúan hasta cierto punto. Muchos proyectos cinematográficos sufrieron considerables retrasos en sus fechas de filmación y estrenos debido a la exigencia de mantener las medidas sanitarias pertinentes en todo momento. The Batman no fue la excepción, pues al igual que tantas otras películas en marzo de 2020, Warner Bros. se vio obligado a posponer la filmación a pesar de que ya se encontraban a la mitad de la producción.

Dicho rodaje se retrasó aproximadamente 6 meses y para septiembre de ese mismo año ya había sido reanudado, obviamente con todas las medidas de prevención requeridas. Aunque estos protocolos pandémicos de restricción sin duda eran estrictos, la producción continuó sin mayores problemas, eso sí, con muchos cambios. En una entrevista reciente para Movie Maker, la estrella de El Faro - 96% y protagonista de The Batman, Robert Pattinson, describió el regreso a los sets de filmación en ese momento como "una operación militar". El popular actor dijo lo siguiente:

Tuvimos auriculares para ser dirigidos la mayor parte del tiempo y así limitar la cantidad de interacciones. Lo más extraño es que muchas escenas no tenían a nadie detrás de la cámara, porque lo intentábamos, si ya estaba todo preparado, sólo lo estarían controlando de forma remota las cámaras. Es extraño. Especialmente cuando estás en un set grande. Sin nadie alrededor. Eso tomó mucho tiempo para acostumbrarse... Estuvimos básicamente en tomas nocturnas todo el tiempo. Ni siquiera puedo decir si había gente allí o no. Y también la visión periférica dentro de la capucha, difícilmente podía saber si había alguien allí o no.

Definitivamente han sido tiempos extraños para la industria cinematográfica y como lo plantea Pattinson, todos los que se encuentran dentro de esta tendrán que acostumbrarse a estas nuevas reglas dentro de los sets, al menos hasta que la pandemia termine. Zoë Kravitz, quien interpreta a Selina Kyle/Catwoman en la cinta, también compartió algunos pensamientos sobre todos los cambios y ajustes que se vieron obligados a tener cuando se reanudó el rodaje. Sus palabras fueron las siguientes:

Todos tuvimos que adaptarnos a cómo se sentía: estar en el set y tener que usar cubrebocas, no ver las caras del equipo y no poder simplemente sentarnos y conversar con el equipo y esas cosas. Se volvió muy impersonal en cierto modo. Eso fue un poco triste, porque me encanta conocer a los equipos con los que trabajo y pasar el rato con ellos... Creo que todos estábamos felices de estar allí. Pero todos trabajaban muy, muy duro y se iban a casa, y no podían ir a ningún lado para desestresarse o incluso salir a cenar, especialmente. Se suponía que todos estábamos contentos y esas cosas. Estaba muy agradecido de estar allí. Pero definitivamente fue extraño.

Si todo sale como se espera y sin ninguna complicación extra derivada de la pandemia, The Batman tendrá su estreno en cines el 4 de marzo y el 19 de abril estará disponible en HBO Max. Este popular título que muchos ya esperan con ansias competirá con otras cintas destacadas del mismo género este 2022, entre ellas se encuentran Doctor Strange in the Multiverse of Madness, filme de Marvel Studios protagonizado por Benedict Cumberbatch, y Morbius, producción de Sony en donde veremos a Jared Letoconvertirse en un sediento vampiro.

