Batgirl: primer vistazo a Brendan Fraser como Firefly es revelado en video

Brendan Fraser es uno de los actores más queridos de su generación, por papeles inolvidables como los de La Momia - 58%, George de la Selva o Al diablo con el diablo, entre muchas otras; sin embargo, estuvo desaparecido por una larga temporada, hasta que regresó para quedarse. Gracias a DC Comics tuvo la oportunidad de dar vida a Robotman en Titans - 95% y Doom Patrol - 100%, y ahora la compañía lo contrató para dar vida al villano Firefly en Batgirl, la cinta exclusiva de HBO Max que se encuentra en desarrollo.

Por varios años se planteó la idea de hacer una cinta de Batgirl, el director Joss Whedon iba a dirigirla, pero luego dejó el proyecto tras el fracaso en taquilla de Liga de la Justicia - 41%; ahora el filme corre a cargo de los directores Adil El Arbi y Bilall Fallah, y se espera que llegue en algún momento de 2022. Fraser interpreta a Firefly (Luciérnaga), personaje que fue introducido en los cómics en 1952, creado por France Herron y Dick Sprang. Una de las características más emblemáticas de Firefly es que es un pirómano maníaco, y es un enemigo frecuente de Batman y Robin y otros superhéroes.

En octubre del año pasado se anunció que el actor se uniría a Batgirl en el papel de supervillano, y aunque por ahora sólo ha sido revelada una imagen de la protagonista, un video filtrado desde el set muestra al actor caminando afuera de un edificio lleno de humo, por lo que podemos imaginar que acaba de cometer un crimen de los que acostumbra (vía Heroic Hollywood):

¡El único e inigualable Brendan Fraser ha aparecido!

The one and only Brendan Fraser has emerged! 🦇 #Batgirlpic.twitter.com/vOc7I7bDHy — Batgirl Film News 🦇 (@BatgirlFilm) January 19, 2022

Batgirl comenzó su rodaje en noviembre, y cuenta con Leslie Grace (En el barrio - 95%) en el papel de Barbara Gordon / Batgirl, y con Michael Keaton (Birdman o (La Inesperada Virtud de la Ignorancia) - 91%, Beetlejuice, el súper fantasma - 81%, Hambre de Poder - 83%) como Batman. Hasta ahora se sabe que la cinta forma parte del universo cinematográfico de DC, mejor conocido como DC Extended Universe (DCEU), pero la inclusión de Keaton como el Hombre Murciélago en lugar de Ben Affleck parece indicar que la historia tiene lugar después de The Flash, película que, según rumores, funcionará como reboot de la franquicia, alterando los eventos de El Hombre de Acero - 55% y anulando lo visto en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%.

Los mismos rumores dicen que los superhéroes de DC Comics que continuarán serán Mujer Maravilla, interpretada por Gal Gadot (Rápido y Furioso - 53%, Rápidos y Furiosos 5in Control - 78%, Wifi Ralph - 91%); Aquaman, interpretado por Jason Momoa (Game of Thrones - 59%, Aquaman - 73%, Duna); y Flash, interpretado por Ezra Miller (Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos - 73%, The Stanford Prison Experiment - 84%, Tenemos que Hablar de Kevin - 76%). En cuanto al Batman de Ben Affleck (Argo - 96%, Armageddon - 39%, El Contador - 51%) y el Superman de Henry Cavill (Inmortales - 36%, The Witcher - 100%, Enola Holmes - 95%), parece que serán eliminados de alguna forma, y sus lugares serán ocupados por Batgirl y Supergirl respectivamente; esta última tendrá su introducción en The Flash, en la piel de Sasha Calle.

Recientes fotografías filtradas del set de Batgirl parecen confirmar que el Lex Luthor de Jesse Eisenberg, sigue siendo parte de la franquicia, aunque se encuentra en la cárcel por el atentado en el Capitolio que vimos en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia, por eso no queda del todo claro cuál será el alcance del reboot después de The Flash.

Por otro lado, el DCEU sigue produciendo películas de superhéroes que llegarán en los próximos años, como Black Adam, Shazam! Fury of the Gods, Aquaman and the Lost Kingdom y Mujer Maravilla 3. Quién sabe si algún día volveremos a ver un grupo de superhéroes de DC Comics juntos como lo hicimos en 2017 con la fallida Liga de la Justicia, pero al menos en sus películas individuales siguen destacando.

