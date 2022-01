Encanto: "We don't talk about Bruno" supera a "Let It Go" y ya es la canción más exitosa de Disney desde 1995

Hace pocos años surgieron algunas quejas sobre las películas animadas de Disney, acusando de que la empresa ya no estaba produciendo tantos musicales pegadizos como antes y que hacía falta una nueva generación de cintas con este rasgo en particular. En tiempo más reciente la empresa del ratón se entregó de lleno a la creación de nuevas historias cargadas con melodías dignas de premios y hay una muy especial en Encanto - 98% que le está dando la vuelta al mundo. De acuerdo con Entertainment Weekly, “We Don’t Talk About Bruno” ya es la canción más exitosa de Disney desde 1995, incluso superando a la monumental “Let It Go” de Frozen: Una Aventura Congelada - 89%.

En Encanto nos encontramos con una historia sobre lazos familiares y el dilema que a veces puede representar el tener que cumplir con las expectativas de los mayores. Mirabel, al ser la única Madrigal sin poderes, y viniendo de un linaje en el que todos los tienen, carga sobre sus hombros una presión diferente y más asfixiante. Pero cuando una profecía anuncia desgracias para su hogar, la protagonista se pone manos a la obra e inicia con las investigaciones que revelen el origen del mal. Este camino la lleva hasta Bruno, el tío desterrado del que nadie habla por los aparentes infortunios que trajo a toda la familia.

Aunque “Dos Oruguitas” es la favorita de Disney para competir en las categorías a Mejor Canción Original por Encanto, nadie puede ocultar que “We Don’t Talk About Bruno” se lleva la corona como la más contagiosa del compendio. Este tema, interpretado por toda la familia Madrigal y algunos habitantes del pueblo, nos habla sobre las profecías de Bruno y la supuesta maldad que contenían. Este personaje fue obligado a dejar la casa y desde entonces no se habla de él, sin embargo, su tema musical es casi una oda y ahora nadie puede dejar de cantar y bailar.



“We Don’t Talk About Bruno”, compuesta por el famoso Lin-Manuel Miranda, se ha convertido en la canción más vendida de Disney desde 1995. La canción llegó al número 4 en la lista de Billboard Hot 100 con 29 millones de reproducciones en plataformas dedicadas a la música y más de 8 mil descargas. Estos números superan con facilidad a los de “Let It Go”, el tema estrella de Frozen que hipnotizó a todo mundo en 2013 y que le dio la oportunidad a Disney de vender con éxito un mundo de merchandising sobre las hermanas Anna y Elsa, incluso le permitió desarrollar un arrollador musical en Broadway que al día de hoy sigue en boga.

En 1995, Disney tuvo éxito en Billboard con “Color of the Wind”, el maravilloso tema de Pocahontas - 56% que estuvo en oídos de todos y que tiene un lugar muy especial en el corazón de los fans. Desde aquel año la empresa del ratón no había llegado tan lejos con alguna canción de sus películas musicales y ahora vuelve a las grandes ligas con su aventura protagonizada por una familia colombiana. Con tanta gloria, ¿se atreverá a hacer de Encanto un nuevo musical?

Disney ha encontrado un nuevo camino para sus películas musicales y las cosas marchan bien. Aunque “Dos Oruguitas” no triunfó en los Globos de Oro, ya veremos cómo le va en el resto de la temporada de premios y si logra obtener más reconocimiento o mejores números en streaming por el camino. Encanto se encuentra disponible en la plataforma de Disney Plus.

