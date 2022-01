The Boys: Diabolical presenta su primer avance oficial

The Boys - 90% logró cambiar el panorama de las adaptaciones de superhéroes. Aunque desde hace años muchos cómics y novelas gráficas se han dedicado a mostrar el lado más oscuro y violento de este género, el cine y la televisión tardaron un poco más en llegar a ese punto pues los elementos tradicionales resultaron un éxito económico difícil de soltar. Este título de Amazon Prime, creado por Eric Kripke , no sólo funciona para mostrar el lado negativo de los superhéroes, sino también para burlarse de Marvel y DC, empresas principales, así como de la afición del público. Por supuesto, ni The Boys puede escapar de lo que critica y debido al éxito obtenido se planearon varios spin-offs.

Se sabe que Amazon tiene planeados varios títulos derivados de The Boys, pero por ahora con lo que más han avanzado es la serie animada The Boys: Diabolical, que toma su nombre por la famosa frase de Butcher, interpretado por Karl Urban en la adaptación original. Como es de esperarse, no porque sea una caricatura se tratará de algo apto para niños. Se espera que esta serie respete la violencia explícita y la crítica constante con la que se trabaja en The Boys. Urban dio a conocer el título en un video especial que se presentó en un panel en CCXP Worlds 2021.

Por ahora no conocemos muchos detalles sobre la historia, pero en un comunicado oficial (vía Entertainment Weekly) Kripke y Seth Rogen, productor de la serie, revelaron que la idea nació de querer crear algo similar a Animatrix, donde se hacían cortos especiales con historias independientes ambientadas en el mismo universo. Para comenzar la promoción de The Boys: Diabolical, el servicio de streaming estrenó el primer adelanto oficial:

Mira aquí el tráiler:

Como podemos ver, la música y el tipo de animación recuerdan a caricaturas de antaño y algunos lo comparan con trabajos como el de Animaniacs o Freakazoid!, donde la locura se ve en cada movimiento. Por supuesto, esto es parte de los elementos que le dan más fuerza a la sátira, en especial en el contexto actual en el que muchos se quejan sobre los nuevos temas y nuevas censuras que afectan las caricaturas.

El teaser también deja muy claro que la violencia seguirá tan fuerte como siempre. De hecho, el medio animado permite ciertas libertades más difíciles de obtener en un live action, así que The Boys: Diabolical podría ser todavía más violenta. Para los creadores era muy importante contar con varias mentes creativas para tener perspectivas y tramas diferentes para cada episodio, y para que la relación fuera fructífera rápidamente se les dijo que tenían libertad absoluta. Según Entertainment Weekly, la primera temporada estaba casi terminada y ahora ya se confirmó que su estrenó será el 4 de marzo, un par de meses antes del estreno de la tercera temporada de The Boys.

En el mismo comunicado oficial, Eric Kripke explicó:

Reunimos a algunos creadores increíbles y les dimos una única regla… estoy jugando, no hay reglas. Superaron las expectativas, entregando 8 episodios completamente inesperados, divertidos, impactantes, sangrientos, emotivos y emocionales. ¿Creen que The Boys es una locura?, esperen a ver esto.

Entre las mentes creativas que se unieron a The Boys: Diabolical están Garth Ennis , más conocido por ser uno de los creadores del cómic de The Boys, Awkwafina, Eliot Glazer e Ilana Glazer, Aisha Tyler, Andy Samberg, Evan Goldberg , Simon Racioppa, Justin Roiland y Ben Bayouth, así como el propio Seth Rogen. Además de este spin-off, se sabe que Amazon ya aprobó otro que mostrará una escuela de superhéroes, además de crear contenido constante para el programa Seven on 7, donde podemos ver noticias sobre los personajes principales, así como posibles líneas narrativas que se verán en la siguiente temporada.

