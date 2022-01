Star Wars: ensayo propone que The Last Jedi no gusta por confrontar la masculinidad tóxica

Desde su lanzamiento en 2017, Star Wars: Los Últimos Jedi - 91% ha causado un gran revuelo entre los fanáticos de Star Wars, la mayoría se dividió entre los que la aman o la odian, y parece que hay más en este último grupo. Para explicar esto último algunos han dicho que se debe al "miedo" a los personajes femeninos fuertes, otros dijeron que fue por los bots rusos en Twitter, y otros dijeron que fue porque no se cumplieron "todas y cada una de las teorías que hicieron los fans". Como suele ocurrir en estos casos, todas las explicaciones que se dieron al odio a Los Últimos Jedi, pueden tener algo de razón, pero en su mayoría sólo es un poco de cada una.

Ahora, el canal de YouTube Pop Culture Detective, publicó un vídeo ensayo donde se propone que el episodio VIII de Star Wars dividió tanto al fandom porque confronta los estereotipos de la masculinidad tóxica con mujeres inteligentes, fuertes, moralmente superiores, algunas en posiciones de poder, y desafía las “expectativas sobre los héroes masculinos”. Los ejemplos más claros son Luke, que en lugar de ser una figura sabia y poderosa, se presenta como un viejo gruñón y desencantado de la vida, y tiene que ser animado por Rey para recuperar la esperanza y actuar, aunque no actúa como lo haría un héroe de acción tradicional, peleando y destruyendo todo a su paso.

Poe Dameron, quien comienza la película destruyendo un Dreadnought de la Primera Orden, en lugar de ser celebrado como un gran piloto, es degradado por haber causado numerosas bajas, y la que lo degrada es nada más y nada menos que Leia. Cuando ésta cae enferma, la almirante Holdo ocupa su lugar, y da una gran lección a Dameron, quien al final de Los Últimos Jedi sigue su ejemplo y deja de actuar de forma impulsiva. En cuanto a Finn, en lugar de ser el stormtrooper renegado que se sacrifica por la Resistencia, es un cobarde que piensa escapar y es aleccionado por ello por Rose Tico, quien es moralmente superior que él:

Las mujeres en Los Últimos Jedi responsabilizan a sus homólogos masculinos, no por animosidad, sino porque realmente se preocupan por ellos. Los héroes masculinos no están siendo disminuidos o borrados en esta película. De hecho, se dedica mucho tiempo y esfuerzo a dar a los hombres arcos transformadores. Los Últimos Jedi es una historia sobre hombres que aprenden a confiar en las ideas y decisiones de las mujeres, y luego se convierten en mejores personas y mejores héroes gracias a eso [...] es una lección vital que los hombres deben aprender si queremos lograr la igualdad de género.

Por una parte, es muy loable el afán de muchos fans de reivindicar Los Últimos Jedi, una película que tuvo muchos aciertos, pero al mismo tiempo, esta entrega de Star Wars parece haber sido apropiada por los de ideología más conservadora para hablar de las “agendas progre” y de cómo Disney arruinó la franquicia porque es una corporación malvada, y los fans de ideología progresista la defienden como una forma de demostrar que los fans que la odiaron simplemente no quieren renunciar a su masculinidad tóxica. En este conflicto, se pierde la oportunidad de analizar la cinta de forma más desapasionada y de tomar en cuenta las muchas críticas que son válidas y bien razonadas; está claro que el director Rian Johnson quiso “subvertir las expectativas” como dice el video ensayo, pero cuando eso se hace sin tomar en cuenta lo que representa la franquicia para millones, y si no se toma en cuenta que es un producto de la cultura pop, se corre un gran riesgo.

El riesgo se corrió y el resultado fue que Los Últimos Jedi recaudó en taquilla mucho menos de lo que se esperaba, y su secuela, Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%, recaudó mucho menos. Un caso similar lo encontramos en Game of Thrones - 59%, serie que fue la más vista por ocho años, pero con su última temporada decepcionó a millones de fans con un final apresurado y que “subvierte las expectativas” sin tener en cuenta muchos detalles de lo que habíamos visto en las siete temporadas anteriores, llegando incluso a contradecirse a sí misma. Para nuestra buena suerte, Game of Thrones no ha dividido a su fandom entre los de ideología conservadora y los de ideología progresista, y en su mayoría parecen estar de acuerdo en que se trata de un pésimo trabajo el hecho por HBO en su última temporada.