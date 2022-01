Andrew Garfield elogia a Zendaya y le atribuye una emotiva línea de Spider-Man: Sin Camino a Casa

Hace un mes llegaba a los cines Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92%, y desde que en 2019 se estrenó Avengers: Endgame - 95%, no se había visto tanta emoción y asistencia a los cines; después de estas cuatro semanas la cinta dirigida por Jon Watts y protagonizada por Tom Holland (Spider-Man: Lejos de Casa - 82%, Avengers: Infinity War - 79%, Lo Imposible - 81%) no ha dejado de romper récords, y gracias a declaraciones hechas por Andrew Garfield (Hasta el Último Hombre - 86%, Red Social - 96%, Una Razón Para Vivir - 67%), nos hemos enterado de varios detalles interesantes; recientemente en entrevista con el podcast Happy Sad Confused el actor declaró que una emotiva línea fue improvisada por Zendaya, actriz encargada de dar vida a Michelle Jones (MJ).

En Spider-Man: Sin Camino a Casa, tuvimos una escena similar a la ya vista en los cómics y en El sorprendente hombre araña 2, donde el interés romántico de Peter Parker cae al vacío y no puede ser salvada por él. En esta ocasión MJ cae y el Peter Parker de Tom Holland no logra alcanzarla porque es golpeado por el Duende Verde en su aerodeslizador. Sin embargo, el Peter de Garfield se lanza a toda velocidad y logra salvarla, algo que no pudo hacer cuando en su universo cayó su amada Gwen Stacy.

Después de ponerla a salvo, el personaje de Garfield con lágrimas en los ojos y el rostro descompuesto le pregunta a MJ si se encuentra bien, a lo que ella responde: “Yo estoy bien. ¿Tú estás bien?”. De acuerdo con el actor, esa última línea fue obra de Zendaya (vía The Direct):

Y luego, este es un tributo a Zendaya como persona creativa y como actriz, porque vio lo que estaba haciendo, el efecto que estaba teniendo, y ella es un ser humano tan sensible, y MJ es un personaje tan sensible y hermoso, que, ya sea que improvisó su idea de decirlo [Estoy bien. ¿Tú estás bien?], o por escrito, para controlarme, para preguntarme si estaba bien, eso era todo de ella.

A pesar de que el personaje de Zendaya en el Universo Cinematográfico de Marvel tuvo detractores cuando se anunció, porque creyeron que sería Mary Jane Watson, con el tiempo ha cosechado su propia comunidad de fans, y si bien no hay garantía de que la veremos de nuevo en otra entrega del arácnido, ya formó parte de tres exitosas entregas del superhéroe.

Spider-Man: sin camino a Casa demostró que cumplir los sueños de los fans es muy redituable, y no es necesario "subvertir expectativas" para crear un producto que valga la pena. A pesar de sus defectos, la cinta tiene a los tres Hombres Araña que han aparecido en el cine en el siglo XXI, y no podemos dejar de mencionar el épico regreso de los villanos, encarnados por Willem Dafoe (La Última Tentación de Cristo - 82%, Nacido el 4 de Julio - 90%, Anticristo - 70%), Alfred Molina (El Hombre Araña 2 - 93%, Frida - 76%, Hermosa Venganza - 90%), Jamie Foxx (Colateral: Lugar y Tiempo Equivocado - 86%, Django Sin Cadenas - 87%, Baby - El Aprendiz del Crimen - 93%), Thomas Haden Church (Entre Copas - 96%, El Hombre Araña 3 - 63%, Se Dice de Mí - 85%) y Rhys Ifans.

Además de los actores antes mencionados, en algún momento se dijo que Emma Stone y Kirsten Dunst (Entrevista con el Vampiro - 61%, Triunfos Robados - 63%, Melancolía - 79%) estarían de regreso en sus papeles de Gwen Stacy y Mary Jane respectivamente, no obstante, al final no aparecieron en la película, y no hacían falta, pues ya había demasiados personajes como para añadir más.

La cinta sigue en cartelera actualmente, y gracias a ella los cines se han reactivado en gran medida; a nivel global Spider-Man: Sin Camino a Casa ya es la octava película más taquillera de todos los tiempos, y en México es la más taquillera de la historia del país, y continúa recaudando más y más dinero.