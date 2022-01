Jason Momoa se habría separado de Lisa Bonet por su postura antivacunas

Han pasado algunos días desde que en redes sociales se disparó la noticia sobre el divorcio de Jason Momoa y Lisa Bonet, ex-pareja de Hollywood que llevaba 16 años de relación y cuatro de matrimonio. Los fans de Aquaman - 73% quedaron perplejos ante la precipitada realidad y todavía ahora se pregunta la razón detrás del rompimiento. Desde el portal de noticias ABC se está comentando que la situación podría tener origen en la vacuna del Covid-19, señalando que Bonet estaría en contra de su uso y que justo eso fue lo que propició los roces y finalmente la separación.

Aunque en el pasado había trabajado en producciones menores, Jason Momoa se hizo mundialmente conocido en 2011, cuando interpretó a Khal Drogo en la primera temporada de Game of Thrones - 59%. Con el tiempo se le presentó la oportunidad de formar parte del Universo Extendido de DC como Arthur Curry/Aquaman, e incluso tuvo papeles protagónicos en series de importantes plataformas; también estuvo en algunas películas, pero ninguna con tanto impacto como las correspondientes al cine de superhéroes.

La relación de Momoa con Bonet era una de las más conocidas en Hollywood. Comenzaron su relación en 2005 y juntos tuvieron dos hijos. Fue hasta 2017 que decidieron casarse legalmente y todos creían que el vínculo duraría para siempre. Cuando Jason confirmó la separación a través de un post en Instagram utilizó las siguientes palabras: “Todos hemos sentido la presión y los cambios de estos tiempos de transformación. Se está desarrollando una revolución y nuestra familia no es una excepción”. Lo anterior convenció a muchos de que el motivo detrás del divorcio es la postura antivacunas de Lisa, quien es ampliamente conocida por creer en las peores conspiraciones del gobierno.

Nos estamos divorciando. [...] El amor entre nosotros sigue evolucionando, pero nos liberamos el uno del otro para ser quienes estamos aprendiendo a transformarnos. Nuestra irrompible devoción hacia nuestros hijos es sagrada.

Una de las más recientes películas de Jason Momoa es Duna - 75%, en la que interpreta a Duncan Idaho, notable guerrero al servicio del protagonista. Aunque el personaje muere en acción, es bien sabido que el actor regresará para continuar formando parte de la saga con un rol muy especial. El año pasado se confirmó Duna: Parte 2 y será en verano cuando el rodaje se ponga en marcha. ¿Esta secuela logrará destacar más que su predecesora en salas?

Por otro lado, Momoa terminó hace poco con el rodaje de Aquaman and the Lost Kingdom, su siguiente trabajo en el DCEU como el héroe submarino. Luego de que la primera parte recaudó más de mil millones de dólares a nivel global, Warner está ansiosa por llevar las cosas al siguiente nivel. Por desgracia, la pandemia sigue en boga y muchos están de acuerdo en que no se irá pronto. Pronto descubriremos si la continuación tiene lo necesario para dominar en taquilla o si se verá humillada por Avatar 2 (título que se estrena el mismo día). De acuerdo con IMDB, El Reino Perdido llega a salas el próximo 16 de diciembre.

Con 42 años, Jason se ha hecho de una sólida carrera en Hollywood. En Instagram posee más de 16 millones de seguidores que siguen sus pasos con lupa; y además de sus trabajos en cine y televisión, cuenta con su propia marca de cerveza, la Guinness. Su futuro en los negocios todavía es muy brillante. Por supuesto que hay vida tras la separación.

