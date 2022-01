Andrew Garfield quieren enfrentarse al Venom de Tom Hardy como Spider-Man

El mundo se rindió a los pies de Andrew Garfield hace algunas semanas cuando lo vimos retornar como Spider-Man en la pantalla grande. Ahora todo mundo tiene poderosas ideas sobre el futuro del personaje en una hipotética The Amazing Spider-Man 3, cinta que Sony no ha autorizado pero que todo el mundo quiere ver. Ahora, durante una reciente entrevista, Garfield dice que enfrentarse a Venom - 35% con su versión del Hombre Araña le parece algo grandioso. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

Garfield comenzó su trayectoria como Spidey en 2012 con el lanzamiento de El Sorprendente Hombre Araña - 73%, película que funcionó como un reboot del personaje tras el fallido intento de Sony por continuar con la historia de la versión hecha por Tobey Maguire. En un principio, el personaje de Andrew fue bien recibido, no obstante, las cosas se complicaron con el lanzamiento de El Sorprendente Hombre Araña 2: La Amenaza de Electro - 52% un par de años más tarde, cinta que no tuvo un terrible desempeño en taquilla pero sí críticas mixtas. Tiempo después, el MCU presentó su propio Peter Parker y Garfield quedó rezagado para siempre, o eso creíamos.

En algún punto hace un dos años aproximadamente, Andrew fue contactado para regresar como Peter Parker en Spider-Man: Sin Camino a Casa y durante un largo tiempo mintió a la prensa y a sus conocidos sobre la realidad del Spider-Verse. Ahora que las cosas se han desvelado y no hay más secretos que ocultar, Garfield habla sobre sus deseos del futuro. Cuando los anfitriones del podcast Happy Sad Confused le sugirieron la posibilidad de enfrentarse al Venom - 35% de Tom Hardy en una futura película, él respondió con gran entusiasmo que “esa es una gran idea”.



La idea de enfrentar a Venom surge de una interacción entre los tres Spideys de No Way Home, cuando el Peter Parker de Tom Holland les pregunta por el villano más loco al que se han enfrentado. Mientras que dos de ellos destacan sus pelean contra aliens, la versión de Andrew dice que jamás se ha enfrentado a un extraterrestre y que quiere hacerlo. Ahora todo el mundo añora verlo en combate con el simbionte negro y sabemos que cuando la presión es mucho, los estudios terminan cediendo (ahí está el ejemplos de La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%).

La siguiente película del MCU es Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Tras los créditos finales de Spider-Man: Sin Camino a Casa se mostró el primer tráiler de la nueva aventura para el Hechicero Supremo, una viaje que seguramente tendrá alto impacto en los terrenos del multiverso. De acuerdo con los rumores, el Multiverso de la Locura pretende ser mucho más grandiosa que Sin Camino a Casa, pero eso es algo que sólo descubriremos cuando llegue a salas de cine el 6 de mayo de 2022.

Mientras tanto, Spider-Man: Sin Camino a Casa ya es uno de los estrenos más taquilleros en toda la historia del cine, superando a varios de los éxitos más grandes del MCU. Por un lado, algunos observan esta victoria como algo fenomenal para el cine de superhéroes, por otro, el monopolio que ha establecido Marvel Studios ha hecho que otras cintas de calidad superior se vean desplazadas en taquilla. Al cine de superhéroes todavía le quedan muchos años de supremacía en taquilla y en estos momentos poco pueden hacer los estudios pequeños para dominar las salas. ¿El cine de autor ha quedado para siempre rezagado?

