Jamie Dornan revela que vivió en la misma casa con Andrew Garfield, Charlie Cox y Robert Pattinson

Hollywood cuenta con cientos de rostros que se han encargado de enaltecer la industria al llenar sus bolsillos con millones de dólares, transformándose en íconos de masas y en fuentes de ingresos para los grandes estudios. Uno de ellos es Jamie Dornan, quien ha desarrollado una carrera sobresaliente frente a las cámaras del mundo del cine y es un nombre muy conocido en varios rincones del mundo. Ahora, durante una entrevista con LiveKellyRyan, el actor de 39 años comparte algunos detalles sobre lo que fue compartir casa con otros intérpretes de gran impacto en la actualidad como Andrew Garfield y Charlie Cox.

Es bien sabido que muchos actores de Hollywood inician sus trayectorias de la mano, siendo desconocidos y asistiendo a pruebas de todo tipo de proyectos. Jamie Dornan inició como todos y pronto se hizo de gran impacto en el negocio del cine; pero antes de saltar a la fama ya había conocido a otros que se convertirían en astros del entretenimiento: Garfield, Cox, Robert Pattinson y Eddie Redmayne. Aquí sus recientes declaraciones sobre lo que fue pasar un tiempo con ellos en la misma casa:

Fue mucho ir a las mismas audiciones, prepararse y ayudarse mutuamente... pero realmente no estaba sucediendo para nosotros.

Ante la revelación, los fans de los actores han llenado las redes sociales con comentarios sobre aquel panorama, imaginando cómo fueron aquellos años de juventud en los que las estrellas estaban buscando su camino en la industria del cine. Los tiempos han sido muy buenos para todos ellos y ahora mismo se encuentran en los más alto, protagonizando increíbles blockbusters o recibiendo la aclamación del público por sus sobresalientes interpretaciones.

Del compendio antes referido, es probable que Andrew Garfield sea el más popular en estos momentos. El actor de 38 años recientemente volvió a ponerse su traje del Hombre Araña para columpiarse y salvar el día en Spider-Man: Sin Camino a Casa. El público quedó tan fascinado con el trabajo de Garfield que ahora lo quieren ver de regreso en The Amazing Spider-Man 3, cinta que no ha sido ni siquiera anunciada por Sony pero que el fandom está pidiendo a gritos. ¿Veremos a Andrew teniendo la oportunidad de concluir su historia como el buen Spidey? Sólo el tiempo nos dará la respuesta. Por otro lado, Garfield también destacó hace poco en Tick, Tick... Boom! - 93%, la sorprendente producción musical de Netflix que le valió el Globo de Oro a Mejor Actor hace algunos días.

Otro nombre popular de los antes mencionados es Robert Pattinson, quien este año se estrena como Bruce Wayne en The Batman y que tiene a todo el mundo en el borde de sus asientos. Los fans tienen plena confianza en que hará un trabajo increíble como el superhéroes e incluso algunos ya están vaticinando premios para la cinta, eso todavía está por verse. Con el paso del tiempo, Rob ha demostrado haber evolucionado en su trabajo frente a la cámara, dejando muy atrás papeles que en su momento le valieron el rechazo de algunos o las críticas severas de otros; muy pronto tendrá la oportunidad de demostrar su valía como el nuevo guardián de ciudad Gótica y en Tomatazos tenemos un buen presentimientos.

De acuerdo con la información proporcionada por Warner, The Batman se estrena en salas de cine el próximo 4 de marzo. Estaremos muy al pendiente de las fechas de preventa.

