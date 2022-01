Es un bufón: Ray Fisher responde a Joss Whedon y sus quejas sobre su trabajo

Todos conocemos la historia, porque incluso dentro de la larga lista de producciones turbulentas que han marcado a Hollywood, Liga de la Justicia - 41% es de las que más destacan. Luego de que Zack Snyder abandonara el proyecto, el estudio trajo a Joss Whedon para terminar, o más bien rehacer el filme, pero su llegada trajo grandes incomodidades para el elenco y una serie de abusos que tardaron años en ser señalados.

Tras un artículo en el que Joss Whedon dice que él fue quien se enfrentó a un elenco hostil en el set de Liga de la Justicia, el actor Ray Fisher, quien interpretó a Cyborg en la película y el primero en alzar la voz por el inapropiado comportamiento del director, ha decidido no dar entrada a lo que él considera es una payasada de defensa. Esto fue lo que escribió para sus seguidores en su cuenta de Twitter:

Looks like Joss Whedon got to direct an endgame after all…



Rather than address all of the lies and buffoonery today—I will be celebrating the legacy of Reverend Dr. Martin Luther King Jr.



Tomorrow the work continues.#MLKDay



A>E