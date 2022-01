James Gunn dice que Guardianes de la Galaxia Vol. 3 no será lo que los fans esperan

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 se ha convertido en una de las películas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel, sin embargo, el proyecto tuvo por delante numerosos altibajos que impulsaron sus constantes retrasos. Recordemos que en verano de 2018, James Gunn fue despedido por Disney y contratado por Warner para estar al frente de El escuadrón suicida - 91%. Tiempo después las cosas se arreglaron y Gunn regresó para dirigir la tercera parte. Ahora el cineasta comparte algunas palabras sobre el futuro de la película, asegurando que las reglas del juego han cambiado.

Hace algunos años nadie imaginó la gran popularidad que lograrían los Guardianes de la Galaxia. El proyecto de la primera cinta fue otorgado a James Gunn y vaya que hizo algo grandioso con él: una aventura entretenida al ritmo de canciones clásicas. Marvel Studios había encontrado su nueva mina de oro y los millones cayeron por cientos. Tras los problemas entre el director y la empresa, las aguas se han asentado y la tercera parte ya está en su proceso de rodaje. James declara para Collider que está muy feliz con el proyecto y que las cosas no serán como todos esperan.

Va muy bien. Creo que estoy muy feliz. Le di un montón de escenas a Marvel justo antes de las vacaciones de Navidad. Kevin [Feige] se fue... Todos estaban muy, muy, muy emocionados. Pero también, no va a ser la típica película para la gente... Es diferente de lo que la gente espera. Es un camino difícil, pero estoy muy contento con él hasta ahora.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 también se vio afectada por la crisis de salud global. Las nuevas películas de Marvel Studios se sometieron a las circunstancias del mundo actual, la pandemia y sus consecuencias, pero no son los únicos. Otros personajes de historietas con adaptaciones en la pantalla grande también se han visto afectados, tal es el caso de Warner y sus entregas para el Universo Extendido de DC. Pero sin importar los retrasos, esperamos que las nuevas aventuras de estos héroes, antihéroes o villanos logren sorprender a los fans rompiendo el molde que ya hemos visto una y otra vez. Tarde o temprano la monotonía terminará cayendo y es necesario que los estudios arriesguen mucho más que antes a la hora de contar sus historias.

En estos momentos, James Gunn está triunfando en la plataforma de HBO Max con Peacemaker - 86%, la irreverente serie protagonizada por John Cena que atrajo la atención de todo el mundo desde el primer día. Esta producción es canon en el DCEU y ha llegado para competir con las series del MCU que se transmiten por Disney Plus. Por supuesto que Peacemaker es muy diferente a los productos de Marvel, pues está orientado a un público mucho más adulto y cuenta con todo el estilo de James, intrínsecamente subido de todo. En el MCU, Gunn debe atenerse a las políticas family-friendly de Kevin Feige, sin embargo, eso no es excusa para no añadir un toque picante a los correctos guardianes.

James Gunn comenzó su carrera en el cine de superhéroes hace un largo tiempo y se ha mantenido como una constante del género que todo mundo venera y aprecia. Guardianes de la Galaxia Vol. 3 se estrena en salas de cine el 23 de mayo de 2023, así que los fans tendrán que esperar un largo tiempo hasta tener mayores novedades. ¿El director será capaz de cerrar su historia con broche de oro?

