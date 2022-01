Thor: Love and Thunder | Tessa Thompson aclara polémica sobre los poderes de Valkyrie

Tessa Thompson se unió al Universo Cinematográfico de Marvel hace algunos años y rápidamente se convirtió en una heroína muy querida. En Avengers: Endgame - 95% la vimos formar parte de los Vengadores, uniéndose al poderoso equipo en su pegaso y destruyendo las filas del ejército de Thanos con sus increíbles talentos como guerrera. Pero recientemente la actriz ha desatado polémica debido a algunos comentarios hechos a W Magazine en los que presuntamente spoiler los nuevos poderes de su personaje en Thor: Love and Thunder. Ahora Thompson ofrece algunas explicaciones.

Pocas intervenciones bastaron para transformar a Thompson en una consentida del Universo Cinematográfico de Marvel, una poderosa heroína que en un principio cuidó de Asgard y que ha pasado a ser la nueva reina del asentamiento superviviente en el planeta Tierra. Aunque su contribución en Avengers fue importante, es obvio que Marvel Studios la traerá de regreso para más aventuras impresionantes. Para la revista W hizo algunos comentarios sobre los impresionantes poderes de Valkyrie:

Ella tiene habilidades raras, para ser honesta. Puede sentir cuando alguien está cerca de la muerte y lo lleva al Valhalla, que es esencialmente el más allá. Ella puede revivir a la gente. Pero cuando revive a las personas, a veces termina en su cuerpo. Es una cosa rara. Puede ser bastante erótico. Y luego ella tiene una fuerza sobrehumana y es esencialmente Dios.

Pero alto ahí, fans del MCU. En una reciente publicación de Instagram, Tessa aclara los comentarios y dice que los poderes antes mencionados no se verán en Thor: Love and Thunder y que las declaraciones hacen referencia a la Valkyrie de los cómics:

Al hablar de Valkyrie para la revista W, estaba hablando en general de poderes que son canon y que me encantaban al leer los cómics, y no de Thor: Love and Thunder. No seré un hogar para spoilers.

Tessa Thompson ha resuelto el asunto con lo anterior, así que podemos tener la certeza de que no ha comentado spoiler alguno. Marvel Studios es muy, muy cuidadosa con todos los secretos de sus películas y por el momento no se tienen detalles enormes sobre lo que nos espera con Thor: Love and Thunder. Los fans tendrán que esperar hasta el estreno en cines para obtener las respuestas que están buscando.

Los fans de Marvel Studios están ansiosos por ver la llegada de Thor: Love and Thunder. La cuarta entrega de la franquicia va que vuela para convertirse en un gran éxito de la empresa a pesar de los desalentadores retrasos ocasionados por la pandemia de coronavirus; por fortuna, el tiempo de estreno está cerca y muy pronto veremos el producto final en cartelera. ¿Love and Thunder será capaz de superar la gran taquilla obtenida por Thor: Ragnarok - 92%? Marvel Studios encontró en Taika Waititi al director ideal para seguir adelante con la historia del famoso superhéroe.

Al igual que el resto de películas Marvel, Thor: Love and Thunder tuvo que hacer frente a la lamentable realidad de un lanzamiento para 2022. La pandemia de Covid-19 obligó a la empresa a hacer un reajuste para todos sus títulos con el objetivo de no perder millones en el futuro. La cuarta cinta de Thor es una de las más esperadas y podría incluir un tono más serio debido al cómic que toma como inspiración, The Mighty Thor. Se estrena en salas de cine el 8 de julio.

