Jaden Smith responde a los rumores sobre su casting como Miles Morales con sorprendente imagen

Spider-Man es uno de los superhéroes más queridos de la actualidad y todo mundo está muy al pendiente de él en todos los formatos posibles de entretenimiento. Desde el incremento de la popularidad de Miles Morales gracias a los cómics, los videojuegos y la animación, el público ha estado pidiendo el salto del personaje a la pantalla grande y muchos confían en que será pronto. En días pasado comenzó a circular un rumor sobre la presunta elección de Jaden Smith en Marvel Studios como el que se encargará de interpretar al héroe afroamericano en la saga; ahora la estrella de 23 años comparte una fotografía muy especial.

No te pierdas: Spider-Man: No Way Home | Saturday Night Live culpa a la película por el Ómicron

Jaden Smith se hizo famoso desde la infancia por ser el hijo de Will Smith. Con el tiempo su padre le ayudó a formar parte de producciones como En Busca de la Felicidad - 67%, The Karate Kid - 66% y Después de la Tierra - 11%, además, durante un tiempo se ha dedicado a la música. Con los rumores sobre sus supuesto fichaje como Morales en el MCU, Jaden envía una fotografía a sus seguidores en Twitter que ha hecho enloquecer a todo mundo y ha reavivado las noticias. Aquí el post.

Wya, estoy tratando de columpiarme.

Wya I’m Tryna Swing By pic.twitter.com/L7EqkcUjig — Jaden (@jaden) January 16, 2022

Te invitamos a leer: Spider-Man: Across the Spider-Verse repetiría la fórmula de No Way Home para rescatar a otros personajes

También puede interesarte: Escritor revela que el guión de Spider-man 4 estaba listo antes de la cancelación y elogia a Andrew Garfield por No Way Home