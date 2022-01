Scream derrota a Spider-Man: No Way Home como la película más vista del fin de semana

Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% había estado reinando en la taquilla estadounidense desde su primer día de lanzamiento, sin embargo, las cosas han cambiado este fin de semana. A través de The Hollywood Reporter se informa que Scream - 78% es la nueva reina de las salas de cine, venciendo a la aventura del Hombre Araña en su larga racha siendo el número uno durante las últimas semanas. Era obvio que el poder de Spidey no iba a durar para siempre.

El cine de superhéroes es el más taquillero en estos momentos y nadie lo puede negar. Marvel Studios se desempeña como la empresa más lucrativa de Hollywood en años recientes y no hay nada que derrote a sus producciones cuando se trata de acumular los mejores números del momento. Ahora mismo, Spider-Man: Sin Camino a Casa ya tiene más de US$ 1.5 mil millones en el bolsillo, no obstante, luego de varias semanas ostentando la corona, Scream llega para arrebatarle el puesto y triunfar este fin de semana.

Scream se desarrolla como una secuela que toma lugar 25 años después de la entrega original, siguiendo la historia de una mujer que regresa a su ciudad natal para tratar de averiguar quién ha estado cometiendo una serie de crímenes viciosos. Aunque este tipo de producciones basadas en la nostalgia no suelen tener buenas críticas, Scream sorprende a todo mundo con reseñas sólidas que no se decantan en anunciar los aspectos negativos, sino las secuencias de acción bien llevadas y el giro que se le da al propio género. Luego de un tiempo esperando esta cinta, las salas de cine se llenan y dejan a Spider-Man: Sin Camino a Casa en el segundo lugar de la competencia.

La nueva entrega de Scream nos trae de regreso a varias estrellas conocidas que en su momento se ganaron la simpatía del público: Neve Campbell, Courteney Cox y David Arquette; pero tampoco se olvida de las generaciones jóvenes e introduce a estrellas como Jenna Ortega, Dylan Minnette y Jack Quaid, este último especialmente famoso gracias a sus intervenciones como Hughie Campbell en The Boys - 95%, la serie de superhéroes que Amazon ha llevado hasta la gloria. Scream llega este fin de semana y reúne US$ 30.6 millones en la taquilla local, dejando atrás a los US$ 25 millones de No Way Home.

¿Cuánto tiempo durará la fortuna de Scream en taquilla? Por el momento no se acercan estrenos realmente impactantes en Estados Unidos, no obstante, en México tendremos el estreno de El Callejón de las Almas Perdidas - 70% el próximo 27 de enero, así que no dudamos en el éxito de Guillermo del Toro durante su primer fin de semana; han pasado algunos años desde el lanzamiento de su última película y ahora muchos quieren ser testigos de su nueva maravilla. Será interesante observar el flujo de película, y en general el estado de la industria, durante los primeros meses de 2022 ahora que los contagios de Covid-19 están a la alza.

Mientras tanto, Spider-Man: Sin Camino a Casa se mantiene en cartelera y no con pocas funciones. El Hombre Araña sigue llamando la atención del público y no son pocos los fans que han ido a verla en numerosas ocasiones. Al menos en México, Cinépolis todavía la tiene como una de sus funciones estrella y suponemos que así estará durante algunas semanas más.

